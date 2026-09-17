Dès l’annonce de la séparation mardi, des informations concordantes ont évoqué le rôle de l’entraîneur adjoint Nelson Morgado dans cette décision surprise. Lens aurait d’abord seulement voulu se séparer du proche de Toppmöller. L’ancien adjoint de l’Eintracht Francfort, âgé de 45 ans, aurait toutefois conditionné son propre maintien à celui de son assistant.

« Après de nombreux échanges sur la dynamique du groupe ainsi que sur la méthode de travail et l’organisation du staff technique, le club a fait part à son entraîneur de son intention de restructurer le staff », a indiqué le club dans un communiqué : « Comme Dino Toppmöller ne pouvait pas soutenir ces changements structurels, le club a pris la décision responsable de mettre fin à ses fonctions ainsi qu’à celles de ses deux assistants. »

Le départ de Toppmöller à Lens : des problèmes aussi avec les joueurs ?

Selon un rapport de Sport1 , il y aurait toutefois eu d’autres problèmes. D’après celui-ci, une ambiance tendue régnerait depuis des semaines entre Toppmöller et ses joueurs. Des joueurs clés se seraient ainsi plaints à plusieurs reprises du contenu des séances d’entraînement.

De plus, les adjoints français Eric Sikora, Cedric Berthelin, Guillaume Rave et Yannick Cahuzac, en poste à Lens depuis plus longtemps, auraient dénoncé le manque de communication de leur nouveau chef. Deux clans se seraient ainsi formés au sein du staff. D’un côté Toppmöller avec ses deux adjoints Morgado et Erwin Skela, de l’autre les Français. Cahuzac a désormais pris les fonctions d’entraîneur par intérim. Il dirigera l’équipe vendredi lors du match de championnat contre l’AS Monaco.

Toppmöller avait pris le poste d’entraîneur à Lens cet été et conduit dans la foulée son nouveau club à une victoire surprise en Supercoupe contre le champion et vainqueur de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain. Le début de la nouvelle saison de Ligue 1 a été mitigé. Lens n’a pris que quatre points lors des quatre premiers matches. En Ligue des champions, le club a au moins réussi une victoire contre le Slavia Prague lors de l’ouverture.