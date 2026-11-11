« Le problème le plus grave du Barça » : Kroos critique la philosophie de Flick et livre une évaluation exceptionnelle de Yamal

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Malgré son admiration pour le football proposé par le Barça sous la houlette de Hansi Flick, Toni Kroos, la légende du Real Madrid, estime que l'équipe ne manque pas de certains atouts pour disputer le titre de la Ligue des champions, mettant toutefois en garde contre le fait que son style offensif pourrait se transformer en point faible face aux adversaires capables d'exploiter les espaces derrière sa ligne avancée.

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Kroos a placé le Barça aux côtés du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain parmi les équipes les plus solides d'Europe, mais il a souligné que la supériorité offensive ne garantit pas le succès continental, citant en exemple la confrontation face à l'Atlético Madrid et les difficultés rencontrées par le club catalan face au Paris Saint-Germain, lorsqu'il s'est heurté à des adversaires capables de fermer les espaces et de réduire sa dangerosité.

Le journal Sport a rapporté les propos de la star allemande dans son podcast : « Le Barça essaie toujours de créer plus d'occasions que ses adversaires, mais en Ligue des champions, vous affrontez des équipes capables de marquer plusieurs buts en un seul match. Vous faites aussi face à des adversaires qui défendent de manière exceptionnelle et ne vous laissent pas pratiquer votre style habituel, et c'est là que vous devez savoir comment vous défendre. »

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Un éloge particulier pour Lamine Yamal

En revanche, Lamine Yamal a reçu un éloge exceptionnel de la part de Kroos, qui s'est attardé sur sa prestation face à l'Atlético Madrid, déclarant : « Les 25 premières minutes de Lamine Yamal ont été tout simplement exceptionnelles. C'est le genre de prestation qui vous fait croire qu'un seul joueur peut changer un match à lui tout seul. Chaque attaque dangereuse du Barça semblait passer par lui, et ce n'était pas parce que ses coéquipiers le trouvaient dans des positions idéales, mais parce qu'il créait la supériorité par lui-même, éliminait ses adversaires et créait les occasions grâce à son talent individuel. À un moment donné, il vous fait imaginer qu'il dit à ses coéquipiers : passez-moi simplement le ballon, et nous renverserons le résultat du match. »

Cubarsí seul au monde : Kroos identifie les problèmes les plus graves du Barça

L'ancien joueur du Real Madrid est passé au problème qu'il juge le plus sérieux dans l'effectif du Barça, à savoir l'absence de défenseurs capables de gérer les duels individuels lorsque l'adversaire parvient à franchir le pressing haut et trouve de vastes espaces derrière la ligne défensive. Kroos a pris l'exemple de Dayot Upamecano, défenseur du Bayern Munich, estimant que le Barça ne dispose pas d'un joueur que l'on puisse laisser seul face à un attaquant, avec 30 mètres d'espace derrière lui, sans s'inquiéter de sa capacité à maîtriser la situation.

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Il a fait une exception pour Pau Cubarsí dans ses critiques, le décrivant comme le meilleur défenseur de l'équipe avec une nette avance, en raison de sa force dans les duels individuels et de sa vitesse qui l'aide à gérer les situations difficiles. Mais il a émis des réserves sur le reste des options défensives, affirmant : « Quand je regarde les trois autres défenseurs, je ne vois aucun joueur en qui j'aie confiance pour défendre seul face à un attaquant, avec 30 mètres d'espace ouvert derrière lui. »

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Il a ajouté que franchir le pressing du Barça laisse d'immenses espaces face aux adversaires, alors que les défenseurs chargés de les couvrir ne possèdent ni la vitesse ni les capacités défensives exceptionnelles requises.

Il a comparé cela à la présence d'Upamecano et d'Alphonso Davies, affirmant qu'il ne s'inquiéterait pas avec eux pour défendre cet espace, avant de souligner que la tâche devient beaucoup plus difficile avec João Cancelo, Gerard Martín et des joueurs de ce type.

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Malgré ses critiques, Kroos a insisté sur son admiration pour le style du Barça, déclarant : « Personnellement, j'adore totalement la manière dont joue le Barça. Je pense que le football qu'il propose est magnifique et très agréable à regarder, mais le problème est qu'il ne possède pas la qualité défensive exceptionnelle nécessaire pour appliquer ce style sans s'exposer à de graves problèmes. »

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