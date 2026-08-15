Enzo Fernández a suscité une nouvelle controverse au sein de Chelsea, à un moment où le club traverse une phase décisive concernant l'avenir du milieu de terrain argentin, dont le nom a été fortement présent sur le marché des transferts ces dernières semaines.

Les pressions autour de Fernández se sont intensifiées après les récents développements liés à son avenir, tandis que la position des supporters de Chelsea à son égard n'est plus unanime, dans un contexte qui reflète l'ampleur des tensions ayant accompagné le dossier du joueur depuis la fin de la saison dernière.

Fernández avait été lié à un départ de Chelsea, après que le Real Madrid s'était auparavant intéressé à lui avant que le club espagnol n'écarte l'idée de le recruter.

Manchester City est ensuite apparu comme le principal intéressé, surtout après que Chelsea a fixé un délai final pour la soumission des offres pour le joueur, dont la valeur est estimée à 120 millions de livres sterling. Mais l'échéance a expiré vendredi soir sans qu'aucune offre de Manchester City ne parvienne, ce qui a poussé Chelsea à s'attendre au maintien de Fernández au sein de l'équipe durant la saison 2026-2027, tout en laissant la porte ouverte à une éventuelle démarche ultérieure du club Sky Blue.

Au cœur de ces développements, Fernández est entré sur le terrain en tant que remplaçant lors du match amical face à la Real Sociedad, samedi, pour faire face à des sifflets de la part de certains supporters de Chelsea, après avoir déjà été sifflé lors de l'annonce de son nom avant la rencontre, selon ce qu'a confirmé le journal The Telegraph.

L'accueil n'a pas été entièrement négatif, puisqu'une partie des supporters a scandé le nom du joueur, notamment après qu'il a reçu le brassard de capitaine des mains de Reece James.









La colère de certains supporters de Chelsea est liée aux allusions passées de Fernández quant à un possible transfert au Real Madrid, ainsi qu'à d'autres attitudes ayant suscité la controverse à son sujet, parmi lesquelles sa célébration du but de l'Argentine face à l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde, avant d'être ensuite expulsé lors de la finale que l'Argentine a perdue face à l'Espagne.

Chelsea avait bouclé sa préparation pour la nouvelle saison par une victoire 3-1 face à la Real Sociedad, où la nouvelle recrue Morgan Rogers a inscrit le premier but, tandis que João Pedro a ajouté les deux autres buts.