La Fédération internationale de football association (FIFA) étudie la suppression du « prix de la paix », objet de controverses, douze mois seulement après sa création.

Le président américain Donald Trump avait reçu la première édition de ce prix lors du tirage au sort de la Coupe du monde organisé à Washington en décembre dernier.

Une réunion du Conseil de la FIFA, tenue jeudi à Zurich, a conclu que la commission de la responsabilité sociale du football serait désormais chargée de déterminer si les critères liés à ce prix annuel sont remplis, selon « talkSPORT ».

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait remis ce prix de la paix à Donald Trump avant le coup d'envoi du Mondial 2026, sans avoir obtenu l'approbation officielle du Conseil de la FIFA, l'organe décisionnel le plus élevé de l'instance.

En vertu du nouveau mécanisme de décision, l'ancien défenseur de l'Inter Milan et de l'Argentine, Javier Zanetti, présidera une commission de 22 personnes chargée de déterminer si le prix sera maintenu ou non.

Ce processus d'évaluation pourrait aboutir à l'interdiction de décerner le prix de la paix à des responsables politiques, dans le cas où il serait conservé, tandis que les informations rapportées indiquent que l'idée du prix n'a pas été totalement écartée lors de la réunion, malgré les doutes qui entourent son avenir. Une décision définitive est attendue en décembre prochain, lorsque la commission de la responsabilité sociale se réunira à l'occasion de la prochaine réunion du Conseil de la FIFA à Doha.

Debbie Hewitt, vice-présidente de la FIFA et présidente de la Fédération anglaise de football, a détaillé la mission de cette commission, déclarant à la presse : « Une décision a été prise de réexaminer le prix de la paix et de transmettre le dossier à la commission sociale. C'était l'un des points qui ont suscité la polémique : ce prix aurait-il dû être lancé en premier lieu ? Comment la décision de l'attribuer a-t-elle été prise ? Et doit-il être décerné de nouveau ? Ce sont les questions auxquelles la commission sociale répondra. »

La FIFA avait précédemment annoncé que ce prix annuel visait à « honorer les personnes ayant entrepris des démarches exceptionnelles et hors du commun en faveur de la paix » et à incarner la notion d'« union des peuples à travers le monde », précisant qu'il était décerné à celles et ceux qui, par leur engagement constant et leurs actions propres, ont contribué à promouvoir la paix dans le monde et méritent une reconnaissance exceptionnelle.