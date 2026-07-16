Le prix de la folie… Un billet pour la finale de la Coupe du monde peut atteindre 30 000 euros

Assister à la finale de la Coupe du monde devient un luxe. Qualifiée pour le match décisif de l’édition 2026 au MetLife Stadium, dans le New Jersey, l’Espagne voit ses supporters confrontés à des tarifs historiques, jamais atteints dans l’histoire de la compétition.

Les tarifs affichés sur la plateforme officielle de la Fédération internationale de football (FIFA) ont provoqué un tollé, y compris au sein de la Fédération espagnole, selon le quotidien espagnol « AS ».

Sur la plateforme officielle, le billet le moins cher atteint environ 6 400 euros et les formules VIP grimpent jusqu’à 30 000 euros, des montants bien supérieurs aux tarifs initiaux fixés par le comité organisateur en raison d’une demande élevée et de systèmes de vente/revente dynamiques.

Le président de la Fédération royale espagnole de football, Rafael Lozano, a dénoncé cette situation sur les ondes de « Cadena Ser » : « Le billet d’entrée le moins cher pour la finale coûte environ 4 000 dollars et, comme pour les billets d’avion, les tarifs fluctuent sans cesse. C’est regrettable et inacceptable. Beaucoup de supporters espagnols des classes moyennes et populaires font d’énormes efforts pour être présents. »

Et le billet n’est que la partie émergée de l’iceberg : un vol direct Madrid-New York coûte plus de 1 100 euros, tandis qu’une nuit dans un hôtel proche du stade dépasse 500 euros. Il faut encore ajouter les transports locaux, la restauration et les assurances.

Au total, le coût d’un billet pour la finale peut ainsi dépasser 8 000 euros par personne, sans le moindre confort supplémentaire, transformant peu à peu cette fête populaire en un privilège réservé à une minorité.

Pour contourner ces obstacles, certaines agences de voyage proposent des forfaits tout inclus, à l’image de Viajarxmenos qui commercialise un package à 8 900 euros par personne couvrant les vols aller-retour, les transferts vers le stade, le billet officiel pour la finale, l’assurance et l’assistance durant le séjour. un tarif qui illustre à lui seul l’inflation frappant la finale la plus prestigieuse du football mondial.