Chelsea ne s'inquiète pas des informations faisant état de l'intérêt de plusieurs clubs pour recruter son ailier portugais, Pedro Neto, mais ne laissera pas dans le même temps partir le joueur de 26 ans pour une somme dérisoire, dans un contexte de forte hausse de la valorisation des ailiers durant l'actuel marché des transferts.

Chelsea ne propose pas activement Neto à la vente, mais des sources internes au club connaissent bien les prix pratiqués sur le marché européen, et plus précisément les valorisations élevées de l'ailier ivoirien Yan Diomandé, joueur du RB Leipzig, et de son homologue français Bradley Barcola, la star du Paris Saint-Germain, selon le journal« Daily Mail » britannique.

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Les clubs de Diomandé et de Barcola estiment la valeur de chacun d'eux à plus de 100 millions de livres sterling, et bien qu'il soit difficile que Neto atteigne un chiffre aussi élevé, ces valorisations donnent à Chelsea une idée claire de la valeur potentielle de son ailier, pour lequel le club n'a pas encore fixé de prix officiel de départ.

Le nom de Neto a été associé à un transfert vers Manchester City et Liverpool, ainsi que vers un certain nombre de clubs saoudiens, tandis que des sources internes à Chelsea estiment que l'intérêt pour le joueur est naturel, compte tenu de la rareté des ailiers de haut niveau disponibles sur l'actuel marché des transferts.

Manchester City est actuellement entraîné par Enzo Maresca, qui privilégiait le recours à Neto au poste d'ailier droit lorsqu'il était à la tête de Chelsea.

Neto ne participe pas à la tournée de préparation de Chelsea, qui a débuté à Sydney en Australie, car il est encore en période de repos après avoir disputé la Coupe du monde avec la sélection du Portugal.

L'autre ailier portugais des rangs de Chelsea, Geovany Quenda, doit quant à lui rejoindre ses coéquipiers après la fin de l'étape australienne de la tournée, lorsque l'équipe se déplacera en Asie. Quenda, âgé de 19 ans, a été victime d'une « légère blessure » selon des sources proches de lui.

De son côté, le nouvel attaquant de Chelsea, Emanuel Emegha, arrivé de Strasbourg, reprendra les entraînements plus tard, après avoir été victime d'une blessure aux ischio-jambiers, lors de la victoire amicale à huis clos face à Bromley (3-0).