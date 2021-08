Le prix colossal exigé par Séville pour le transfert de Koundé

Le FC Séville ne cèdera pas son défenseur français pour une somme inférieure à 80M€.

La feuille de route du Séville FC avec Koundé est claire. Si Chelsea veut le défenseur français, ils ont 48 heures pour faire l'effort nécessaire. Pour l'instant il n'y a pas d'accord et les positions respectives sont très éloignées. Et du côté de Sanchez Pizjuan, personne ne cède. Les Anglais, s'ils veulent vraiment prendre l'un des jeunes centraux les plus prometteurs d'Europe, devront relever cette offre de 50 millions d'euros qu'ils ont mise sur la table. Une offre que Séville juge insuffisante. Alors que la fin du mercato arrive à grands pas, Séville vient même de clarifier les choses. Si une nouvelle offre arrive, elle devra être proche du montant de la clause libératoire du joueur, qui est de 80M€.

Chelsea connait le prix de Koundé

Jules Koundé a rejoint l'équipe de France pour les éliminatoires de la Coupe du monde, avec l'espoir que Chelsea relève son offre afin qu'il puisse jouer pour les Blues. Il avait lui-même fait monter la pression auprès de ses dirigeants ces derniers jours. Mais, aucune nouvelle ne vient de Londres. Comme Goal l'a appris, Chelsea étudie l'augmentation de son offre pour le Français, mais ils savent que l'opération est compliquée car la position de Séville est ferme et inflexible.

Séville se montre exigeante

Selon des sources consultées par Goal, la direction sevillista ne va pas changer sa position d'un iota : à chaque heure qui passe, Koundé est donc plus proche de rester. Il y a une marge de manœuvre très étroite pour réagir à un éventuel départ de Koundé et sauf offre irréfutable, le club n'ayant pas besoin de vendre, il est fort probable que le défenseur continue cette saison. Côté londonien, on envisage une tentative de dernière minute pour convaincre Séville de transférer le joueur, mais cette dernière offensive n'a pas encore eu lieu. Le temps passe et Séville ne cède pas. Les Andalous sont de toute façon en position de force.. Soit ils gardent l'un des meilleurs centres d'Europe, soit ils finissent par toucher une fortune pour lui.

Des remplaçants possibles pour Koundé

Séville a différentes options pour couvrir la perte éventuelle de Koundé si Chelsea finit par s'aligner sur le montant de sa clause de résiliation. Selon "Marca", l'intérêt pour Djené del Getafe a été réactivé, ce qui aurait un prix de départ légèrement supérieur à 10 millions d'euros. Par ailleurs, Monchi a également jeté son dévolu sur le marché français, où il s'est intéressé à Sven Botman, l'ex-défenseur de Lille, et à la Marseillais Duje Caleta Car. Le Croate était déjà sur les tablettes sévillanes en 2018 et les Espagnols ne l'ont donc pas perdu de vue. Si Koundé ne partait pas, Séville se tournerait également vers le marché mais avec une capacité d'achat plus limitée. Même dans ce contexte, on prévoit de signer un arrière central qui couvre le départ de Sergi Gómez.

Monchi s'active en coulisses

Monchi recherche des portes des sorties pour Gnagnon, Amadou et Pozo et écoute des offres pour Munir, De Jong et Gudelj. Le départ d'un de ses joueurs ouvrirait la porte à pouvoir obtenir un renfort offensif tel que Corona, pour lequel les négociations ont été interrompues en raison du coût élevé de l'opération, ou celle de Pablo Sarabia, qui n'a pas encore été abandonnée.