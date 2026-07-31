Le principal conseiller d'Infantino annonce sa démission et dévoile les détails d'une proposition de vente du Mondial

Une crise sans précédent a éclaté dans les coulisses de la Fédération internationale de football (FIFA), après que Carlos Cordeiro, l'un des conseillers les plus proches du président Gianni Infantino, a annoncé sa démission immédiate pour protester contre ce qu'il a qualifié de « plan scandaleux visant à vendre la Coupe du monde », un geste qui a accentué l'isolement d'Infantino et attisé la colère mondiale à l'encontre de ce projet controversé.

Cette démission intervient en réaction directe à la proposition de créer une société affiliée à la FIFA, baptisée « FIFA Forward », chargée de superviser la Coupe du monde et d'ouvrir la porte à des investissements privés autorisés à acquérir des parts permanentes dans la compétition la plus prisée au monde. Un projet que Cordeiro a assimilé à « une hypothèque sur l'avenir du football sans justification convaincante ».

La démission de Cordeiro représente le coup le plus dur porté jusqu'ici à Infantino et place l'avenir de « FIFA Forward » ainsi que le plan de privatisation de la Coupe du monde en péril, dans un contexte de rejet collectif de la part des principales confédérations continentales et de menaces explicites de boycott du tournoi.

Rejet continental et menace de boycott

La colère ne s'est pas limitée aux bureaux exécutifs. L'Angleterre, ainsi que l'ensemble des pays de l'Union des associations européennes de football (UEFA), ont annoncé leur boycott des futurs tournois si l'accord venait à être approuvé. La Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) ainsi que la Confédération asiatique se sont rapidement joints à elles, en publiant des communiqués de rejet catégorique, dans un rare consensus qui isole le président de la FIFA.

« Un mauvais accord pour le football »

Dans une déclaration cinglante rapportée par Sky News, Cordeiro, ancien président de la Fédération américaine de football et ancien vice-président du conseil d'administration de « Goldman Sachs », a déclaré : « En tant que conseiller de haut niveau du président de la FIFA, ancien banquier et amoureux du football toute ma vie, je ne peux pas garder le silence pendant que la FIFA étudie la vente d'une part de la Coupe du monde. »

Il a ajouté : « Je n'ai joué aucun rôle dans cette proposition et je m'y oppose fermement. C'est un mauvais accord pour les associations membres, un mauvais accord pour le football et un mauvais accord pour l'avenir du jeu à long terme. »

« La FIFA n'a pas besoin d'argent »

Cordeiro a réfuté les justifications du projet à l'aide de chiffres, affirmant que « la FIFA dispose de ressources financières colossales, des milliards de dollars de réserves, et n'a aucune dette. Le président lui-même a évoqué des revenus s'élevant à 15 milliards de dollars entre 2022 et 2026. Si les associations ont besoin d'un investissement supplémentaire pour développer le jeu, la FIFA a déjà les moyens de le fournir à partir de ses ressources actuelles. »

Il a ajouté : « Vendre une part permanente dans l'actif le plus précieux du football pour lever 4,2 milliards de dollars n'a aucun sens. Ce succès économique n'est pas le fruit du hasard, mais celui des efforts de professionnels qui ont pulvérisé les records commerciaux de la FIFA. Que l'on nous demande aujourd'hui de croire que nous avons besoin d'investisseurs extérieurs pour créer plus de valeur… je rejette cette idée. »

Infantino s'accroche et un salaire d'un million par semaine

Malgré la tempête, Gianni Infantino s'engage à poursuivre ses projets. « The Sun » a révélé que l'accord proposé prévoit que l'ambitieux président de la FIFA perçoive un salaire d'un million de livres sterling par semaine, ce qui a renforcé les critiques l'accusant de faire passer ses intérêts personnels avant l'intérêt du jeu.