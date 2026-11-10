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Le temps de Michael Carrick à Manchester United semble révolu. Les Red Devils sont sur le point de changer à nouveau d’entraîneur.

Selon les informations de The Athletic, le club, sacré 20 fois champion d’Angleterre, devrait se séparer de son entraîneur principal pendant la prochaine trêve internationale. Aucune décision définitive n’aurait encore été prise, mais des discussions auraient déjà lieu en interne pour déterminer avec quel candidat poursuivre l’aventure.

Dans douze jours déjà, lorsque Manchester United se déplacera sur le terrain du Liverpool FC pour son prochain match officiel de Premier League, un nouvel entraîneur pourrait être sur le banc. Selon The Athletic, l’actuel sélectionneur des États-Unis, Mauricio Pochettino, est le principal candidat à la succession de Carrick.

Eddie Howe, ancien entraîneur de Newcastle United, et l’ancien sélectionneur de l’Allemagne Julian Nagelsmann auraient également toujours des partisans au sein du club. En revanche, d’après plusieurs médias, d’autres candidats comme Didier Deschamps (sans club), Unai Emery (Aston Villa) ou Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion) auraient décliné l’offre des Red Devils.

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Carrick lui-même avait encore exclu de démissionner le week-end dernier, après le spectaculaire et complètement débridé match nul 4-4 contre Aston Villa, au cours duquel Manchester United avait arraché un point grâce à deux buts inscrits dans les dernières minutes.

Getty Images

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Pourtant, l’entraîneur de 45 ans est sur la sellette. Il n’avait pris les rênes de United qu’au début de l’année, après le licenciement de Ruben Amorim, et avait conduit le club en Ligue des champions grâce à douze victoires lors de ses 17 premiers matches.

Depuis la pause estivale, les résultats ne suivent plus du tout. Après dix journées de Premier League, le club ne compte qu’une seule victoire. Auteur du pire début de saison de son histoire, il n’a que huit points et occupe actuellement une place de relégable. Les places européennes sont désormais très loin.

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En Premier League, Manchester United attend une victoire depuis la mi-août. Depuis, le club a enchaîné cinq matches nuls et trois défaites. Il est toutefois récemment parvenu à enrayer sa chute en Ligue des champions : après deux défaites consécutives, il a décroché la semaine dernière une victoire 3-2 très célébrée face à l’AS Rome.