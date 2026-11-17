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Erling Haaland va-t-il bientôt rejoindre le Real Madrid ?

Les rumeurs d’un possible transfert d’Erling Haaland au Real Madrid ont repris de plus belle. Selon le journaliste Nick Harris, de la plateforme d’investigation Sporting Intelligence, le président Florentino Perez est confiant quant à ses chances d’arracher l’attaquant à Manchester City dès cet été.

« Florentino Perez est de plus en plus confiant à l’idée qu’Erling Haaland jouera pour le Real Madrid la saison prochaine. C’est ce que m’a indiqué un contact qui a récemment déjeuné avec Pérez », a écrit Harris dans une publication sur X.

Le club madrilène a régulièrement été associé à un éventuel transfert de Haaland par le passé. La dernière fois, c’était lors de la campagne pour la présidence du club, cet été. Enrique Riquelme, adversaire de Perez, avait même déclaré à l’époque qu’il recruterait le Norvégien s’il l’emportait . Il avait également affirmé que Haaland souhaitait rejoindre le Real.

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Peu après, les Skyblues avaient même réagi dans un communiqué, démentant fermement les propos de Riquelme , qui n’a de toute façon pas remporté l’élection. « Les informations venues d’Espagne sur l’avenir d’Erling Haaland sont fausses. Il n’y a aucune chance que cela se produise et aucune clause contractuelle ne le permettrait. Nous envisageons des poursuites judiciaires concernant l’utilisation de l’image de notre joueur dans ce contexte », indiquait le communiqué du club. L’entourage de Haaland a lui aussi démenti ces affirmations. Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano rapporte ces propos du père du joueur, Alfi, et de son agente, Rafaela Pimenta : « Tout cela est très divertissant, mais ce n’est pas vrai. Nous souhaitons bonne chance aux deux candidats à l’élection du Real Madrid. »

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Le scandale financier pourrait frapper durement Manchester City

Depuis, la situation a toutefois fondamentalement changé. Dans le cadre de la procédure concernant de présumées infractions aux règles financières, ManCity risque des sanctions draconiennes : une interdiction de recrutement, un retrait de points ou même une relégation forcée sont évoqués. Si le pire scénario se concrétise, il n’est du moins pas exclu que certains joueurs quittent le club.

Mais le club ayant fait appel malgré un verdict de culpabilité sur 114 des 115 chefs d’accusation, l’ampleur des sanctions reste incertaine. L’audience en appel débutera à la mi-décembre 2026. Une décision n’est pas attendue avant le début de l’année 2027. Ce n’est qu’ensuite que la commission fixera les sanctions précises.

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Haaland, dont le contrat court jusqu’en 2034, s’est exprimé pour la première fois il y a quelques jours sur la procédure visant son employeur . « C’est une question à laquelle il m’est difficile de répondre. Il s’agit d’un litige juridique », a-t-il déclaré à TV 2 Sport. Toute cette affaire se joue « entre la Premier League et Manchester City », a-t-il ajouté. « Elle sera examinée par une commission. Est-ce à moi de répondre à cette question ? Je ne sais pas. C’est un peu difficile d’y répondre quand je n’en sais pas vraiment beaucoup sur le sujet. »

Haaland a également souligné qu’il ne s’était pas du tout penché sur les accusations. « Je me concentre sur mes performances pour Manchester City, un club avec lequel j’ai signé un contrat de cinq ans en 2022, puis un contrat de neuf ans et demi fin 2024 », a déclaré le joueur de 26 ans, précisant être « heureux » à Manchester.