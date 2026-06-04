Denzel Dumfries est officiellement devenu joueur du Real Madrid, a annoncé le président du club, Florentino Pérez. Ce dernier a également confirmé les arrivées de José Mourinho et d’Ibrahima Konaté.

« Nous avons recruté Denzel Dumfries », a confirmé Pérez lors de l’émission télévisée Horizonte. « Il rejoint Konaté et Mourinho, dont les arrivées sont également finalisées. »

L’arrivée de l’international néerlandais, déjà évoquée ces derniers jours, était donc attendue.

Selon les informations disponibles, le club madrilène activerait la clause libératoire de 20 millions d’euros inscrite dans le contrat du Néerlandais, appelé à succéder à Dani Carvajal. Ce dernier pourrait prendre le chemin inverse, Milan ayant manifesté son intérêt. Dumfries s’est engagé jusqu’en juin 2030.

Mercredi, le Néerlandais a déjà passé sa visite médicale, comme l’a confirmé le sélectionneur Ronald Koeman ; celle-ci a été effectuée aux Pays-Bas, afin de ne pas perturber les préparatifs de la Coupe du monde.

Mourinho, déjà entraîneur du Real de 2010 à 2013, revient donc au bercail. Son club actuel, Benfica, a confirmé jeudi l’existence d’une clause libératoire de 15 millions d’euros, que les Merengue s’apprêtent à activer.

Enfin, l’arrivée de Konaté, libre de tout contrat avec Liverpool cet été, n’est pas non plus une surprise : il a déjà trouvé un accord verbal pour un contrat de quatre ans avec le Real, selon Fabrizio Romano.