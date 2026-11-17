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Le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, devrait se présenter face à Gianni Infantino lors de l’élection à la présidence de la FIFA prévue en mars prochain. Après des discussions avec Nasser Al-Khelaifi, dirigeant du Paris Saint-Germain, il s’impose comme le principal candidat européen.

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Diallo se prépare à défier Infantino

La course à la présidence de la FIFA devrait prendre un tournant spectaculaire dans les prochains mois. Le président de la FFF, Philippe Diallo , devrait annoncer officiellement sa candidature à l’élection prévue en mars prochain. Jusqu’à récemment, le président actuel, Gianni Infantino, était seul en lice pour sa réélection.

Mais l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, cherchait activement en coulisses un adversaire crédible pour briguer ce poste de premier plan. Diallo s’impose désormais comme le candidat choisi pour représenter les intérêts européens. Il se prépare à affronter directement Infantino pour prendre les rênes du football mondial, ce qui donne soudain une dimension compétitive à l’élection.

Al-Khelaifi joue un rôle crucial

La candidature imminente de Diallo à la présidence doit beaucoup à l’influence de plusieurs des figures politiques les plus puissantes du football. Selon Le Figaro, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a joué un rôle moteur dans cette démarche. Également président de l’Association européenne des clubs (ECA), une instance influente, Al-Khelaifi aurait eu plusieurs discussions avec le président de la FFF.

Le dirigeant qatari a vivement encouragé Diallo à se présenter et à s’opposer officiellement à Infantino. Al-Khelaifi aurait lui-même auparavant décliné la possibilité de briguer la présidence. Ce refus a aussitôt poussé l’UEFA à chercher un autre candidat européen pour prendre le relais.

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L’UEFA se rassemble derrière le président de la FFF

Trouver un adversaire à Infantino n’a pas été simple pour les responsables européens. Ancien entraîneur d’Arsenal, Arsene Wenger a été approché comme candidat potentiel , mais le Français a finalement refusé la proposition de briguer la présidence.

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Wenger et Al-Khelaifi étant officiellement hors course, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a lui aussi apporté son soutien de poids à Diallo. L’appui conjoint de Ceferin et d’Al-Khelaifi témoigne d’une volonté européenne étroitement coordonnée de renouveler la direction de la FIFA.

Leur soutien cumulé donne à Diallo un avantage politique considérable à l’approche de l’élection. Il garantit que le dirigeant français n’abordera pas seul cette âpre course à la présidence.

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Une annonce officielle attendue très prochainement

Désormais assuré du soutien ferme d’acteurs européens clés, Diallo devrait annoncer officiellement sa candidature de façon imminente. Il devra ensuite s’atteler à la tâche difficile de bâtir une coalition mondiale.

Les prochains mois seront cruciaux pour le président de la FFF, qui commencera à définir sa campagne en vue de l’élection de mars. Il devra convaincre les associations membres du monde entier qu’un changement de direction est nécessaire pour l’avenir du football.

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À la tête de la FIFA depuis 2016, Infantino fait désormais face à une menace sérieuse et crédible pour son maintien au pouvoir. Une bataille politique passionnante se profile au sommet du football mondial.