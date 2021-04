Le président du parlement européen contre le projet de Super League

Président du Parlement européen depuis 2019 et fan de la Fiorentina, l'Italien David Sassoli est ouvertement contre le projet de Super League.

Le projet de Super League européenne a secoué l'Europe toute entière. Mais ce projet porté par douze clubs (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool, le Barça, le Real Madrid, l'Atlético, la Juventus, l'Inter et l'AC Milan) rencontre une grosse vague de contestation que ce soit chez les dirigeants de l'UEFA, bien entendu, mais aussi chez les supporters. Supporter de la Fiorentina, David Sassoli, président du parlement européen, a donné son point de vue dans une interview accordée à l'Equipe et comme chaque supporter n'étant pas pour les douze clubs mentionnés plus haut, l'Italien est contre ce projet.

"En Europe, le football appartient au peuple, avec un modèle qui repose sur l'équité et la solidarité. Un des articles des traités européens fait référence à la dimension européenne du sport, autour de la coopération et de la transparence avec les organismes compétents en la matière. L'initiative prise par ces grands clubs européens ne respecte pas ces principes. Elle s'y oppose, même. C'est pourquoi je suis fermement opposé à ce projet", a analysé David Sassoli.

"Je suis derrière nos organisations européennes et mondiales du sport et du football. Le modèle proposé par la Super Ligue repose sur des idées totalement différentes. Le football mobilise des montants financiers considérables et il est inacceptable d'avoir un monopole des richesses entre les mains de rares personnes. Cela devrait répondre à une logique d'inclusion, de redistribution des ressources, pour permettre aux plus petits clubs de survivre. Et de rêver, aussi. L'idée est de soutenir toutes les initiatives des Ligues nationales et des instances pour aller dans le sens d'un sport ouvert à tous", a ajouté l'Italien.

"Seuls le pouvoir et l'argent comptent dans le foot actuel"

Le président du parlement européen a évoqué le côté juridique et les sanctions possibles contre cette Super League, bien qu'il ne puisse rien faire légalement malgré son rôle dans le monde politique : "Non, il ne peut pas y avoir de sanctions à mon échelle, mais il me paraît difficile de concrétiser ce projet avec toutes les réactions négatives qu'il a suscitées. Le sport doit mettre l'accent sur les valeurs de loyauté, de passion. Là, on se demande quel message la Super Ligue veut adresser aux jeunes ? Cela montre que seuls le pouvoir et l'argent comptent dans le foot actuel. Et que les plus faibles et fragiles sont abandonnés".

"Y aura-t-il une jurisprudence, comme dans le cas de l'arrêt Bosman ? Naturellement, nous devons réfléchir à toutes les initiatives à entreprendre, y compris juridiquement. Mais je trouve surtout cela triste d'avoir vu certains clubs européens prendre cette initiative. Tous les secteurs de la vie ont été touchés par la crise sanitaire, les clubs ont aussi subi d'énormes pertes financières. Mais, en ces moments d'incertitudes, la seule façon de sortir de cette impasse est de rester unis. Cette Super Ligue mise sur la survie de douze clubs les plus forts et délaisse le reste. C'est comme si l'élite du football mondial ne se souciait pas du destin des autres", a ajouté David Sassoli.

Le président du parlement européen estime que le charme du football c'est justement la portée populaire qu'il peut avoir : "En Europe, le côté positif du foot, c'est qu'il appartient au peuple. C'était bien de voir Leicester remporter la Premier League (en 2016), de voir une équipe italienne comme Sassuolo passer de Serie B en Serie A avec brio, ou encore voir, pas plus tard qu'hier (dimanche), l'Atalanta battre la Juventus et se rapprocher d'une nouvelle qualification en Ligue des champions. C'est ça, le football".