Le président du FC Barcelone a déclaré : « Je ne comprends pas pourquoi ce penalty n'a pas été sifflé... et nous allons réagir en conséquence. »

Rafa Yuste, président par intérim du FC Barcelone, a critiqué la prestation de l'arbitre roumain Ştefan Kovacs, qui a dirigé la rencontre entre le Barça et l'Atlético de Madrid mercredi dernier.

La rencontre, disputée au Camp Nou en quart de finale aller de la Ligue des champions et perdue 2-0 par le Barça, a donné lieu à une vive polémique arbitrale.

À la 54e minute, Barcelone a réclamé un penalty : le gardien de l’Atlético, Juan Musso, a renvoyé le ballon depuis sa ligne de but vers le défenseur Marc Poblet, posté dans la surface. Ce dernier l’a contrôlé de la main avant de le rejouer, sous les yeux médusés des spectateurs.

L’arbitre n’a rien sifflé, déclenchant une vive polémique et la colère du club catalan.

Ce jeudi, en marge d’un événement organisé par la Ligue espagnole (La Liga), Rafa Yusti a pris la parole devant les médias pour revenir sur la direction de jeu de l’arbitre roumain.

Le président par intérim a regretté qu’aucun penalty n’ait été sifflé et a annoncé la préparation d’un communiqué pour protester officiellement contre l’arbitrage.

Dans des propos rapportés par le journal Marca, il a déclaré : « Avec les moyens techniques et électroniques dont nous disposons aujourd’hui, notamment la vidéo assistance arbitrage (VAR), je ne comprends pas pourquoi un penalty aussi évident, à mes yeux, n’a pas été sifflé contre l’Atlético de Madrid. Je le dis avec tout le respect que je dois à chacun. Que ce soit intentionnel ou non, la situation est parfaitement claire. »

« Je ne souhaite pas m’attarder sur les détails de l’arbitrage, a-t-il ajouté. Il y a un match retour crucial. Nous devons nous concentrer sur le fait qu’une remontée est tout à fait possible, et nous y croyons. »

Il a ajouté : « Nous avons maintenant un match très important contre l’Espanyol, et en tant que président, je ne veux rien qui puisse détourner l’attention du club, des joueurs et du staff technique nécessaire pour ce match. »

Il conclut : « Au club, nous préparons un communiqué. Mémoire courte ou non, un incident similaire s’est déjà produit en Coupe, sur la pelouse de l’Atlético. Il faut le dénoncer, sinon rien n’évoluera. Tout le monde peut se tromper, mais cela devient trop récurrent pour que nous fermions les yeux. »

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