Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a annoncé sa volonté d'intervenir dans les affaires de la fédération nationale de football, sur fond de la polémique suscitée par le voyage de la sélection en Argentine, quitte à exposer le pays à une sanction de suspension sévère de la part de la FIFA.

Lors d'un discours consacré aux questions footballistiques, le capitaine Ibrahim Traoré a lancé une courte phrase qui n'est pas passée inaperçue. Ses déclarations sont intervenues quelques heures après le fiasco organisationnel lié au match contre l'Argentine, qui s'est soldé par une défaite de la sélection africaine (7-0), le Burkina Faso ayant aligné une équipe composée pour l'essentiel de jeunes joueurs, dans un contexte de problèmes d'organisation.

Les propos de Traoré risquent fort de provoquer une large controverse et d'attirer l'attention de la FIFA, en particulier sur la gestion de la fédération nationale, en raison d'un soupçon d'ingérence politique.

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« Notre football est malade »

Traoré a déclaré devant les médias, selon des propos rapportés par la chaîne française « RMC » : « C'est vrai, notre football est malade, et nous trouverons le remède sous peu. Et pour réinvestir, il faut soigner le mal, et je pense que cette semaine nous serons face à des décisions importantes à prendre pour que les choses aillent de l'avant. »

Il a ajouté : « De nouvelles choses pourraient apparaître, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour prendre soin des jeunes et les préparer aux prochaines compétitions. La dernière fois, j'ai dit au président de la fédération : d'habitude, nous ne voulons pas nous mêler de vos affaires, mais nous n'avons plus le choix désormais, il faut que nous intervenions… Mais si nous intervenons, c'est pour mieux prendre les choses en main. Nous allons injecter de l'énergie. Et nous verrons comment faire les choses différemment. »

Traoré a fait cette déclaration en présence du président de la fédération, qui n'a eu aucune réaction, tandis que les caméras de la télévision nationale la filmaient de près.

Cette courte phrase pourrait avoir d'importantes conséquences pour le Burkina Faso, 62e au classement de la FIFA, dès lors que les règlements de la FIFA interdisent toute ingérence politique dans les affaires des fédérations nationales.



