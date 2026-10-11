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Erling Haaland Enzo Fernandez Manchester City United 2026-27Getty
Muhammad Sharaf Eldeen
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Le président du Bayern Munich : voici notre position concernant Haaland en cas de relégation de City

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Hainer place Kane parmi les favoris pour le Ballon d'Or

Herbert Hainer, le président du Bayern Munich, estime que Harry Kane est le plus légitime pour remporter le Ballon d'Or cette année, bien que son coéquipier Michael Olise soit également nominé.

Dans des déclarations au quotidien allemand "Bild", Hainer a répondu à une question sur l'avis de Thomas Müller, selon lequel Olise ou Kylian Mbappé méritent le trophée parce qu'ils possèdent une "magie" particulière dans leur style de jeu : "Michael et Harry le méritent. Mais moi, je le donnerais à Harry Kane. Michael Olise a encore bien plus d'années devant lui pour remporter le Ballon d'Or."

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Interrogé sur la possibilité qu'Erling Haaland devienne une option pour le Bayern, en cas de relégation de Manchester City à cause des sanctions envisagées, Hainer a répondu : "Nous avons une excellente ligne offensive avec Kane, Olise, Diaz et les autres. Nous avons marqué plus de 120 buts la saison dernière. Je pense donc que nous sommes très bien armés en attaque."

Il n'a toutefois pas totalement fermé la porte à un recrutement de l'attaquant norvégien à l'avenir, après le départ de Kane : "Si nous parlons de l'avenir dans quelques années, la situation sera nouvelle et nous verrons bien."

Ces propos sur Haaland surviennent alors que Manchester City a été reconnu coupable de l'ensemble des 115 chefs d'accusation retenus contre lui par la Premier League, à l'exception d'un seul, les sanctions envisagées incluant, en cas de rejet de l'appel du club, une exclusion de la Premier League.

Ces accusations et la condamnation de City ont fait naître des interrogations sur l'avenir de ses stars, dans l'hypothèse où l'équipe serait reléguée dans des divisions inférieures lors des prochaines saisons.


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