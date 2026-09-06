Vincent Wagner, l'entraîneur de l'Elversberg, a reçu un carton rouge lors de la rencontre face au Borussia Mönchengladbach, ce qui entraîne sa suspension et son absence pour le prochain match de son équipe contre le Bayern Munich, dans le cadre de la Bundesliga.

Dans des déclarations au site "SPORT1", Jan-Christian Dreesen, le directeur général du Bayern Munich, a laissé entendre qu'il soutenait la possibilité de lever la sanction de Wagner, afin de lui permettre de prendre place sur le banc de touche face au club bavarois.

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Dreesen a déclaré : « Il serait tout à fait possible de ne pas imposer de sanctions lors du prochain match, si tout le monde voit les choses de cette manière. »

Les déclarations du directeur général ont été applaudies par le public présent à la conférence de presse.

Dreesen a également évoqué le retour de Jamal Musiala sur les terrains, hier samedi, lors du match nul et vierge face à Schalke, dans la troisième journée du championnat d'Allemagne, après qu'il eut souffert de problèmes de santé au cours des dernières semaines.

Le directeur général du club bavarois a affirmé : « Jamal s'est très bien entraîné. J'ai trouvé formidable que Vincent (Kompany) l'intègre à la liste de l'équipe et qu'il lui accorde aussi quelques minutes. Il l'a fait entrer alors que le match n'était pas encore décidé, ce qui montre à quel point il lui fait confiance. Tout le monde au club fait tout son possible pour soutenir Jamal. »

Le Bayern se prépare actuellement à entamer son parcours dans la nouvelle édition de la Ligue des champions, en affrontant à domicile le club norvégien du Bodø/Glimt, jeudi prochain, sur la pelouse de l'Allianz Arena à Munich.

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