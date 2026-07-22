Herbert Hainer, le président du Bayern Munich, a fait l'éloge des deux nouvelles recrues, l'attaquant marocain Ismael Saibari et le latéral allemand Nathaniel Brown, exprimant sa confiance dans leur capacité à apporter un plus à l'équipe.

Saibari, l'international marocain âgé de 25 ans, était l'une des figures marquantes du PSV Eindhoven aux Pays-Bas. Il se distingue par sa capacité à évoluer à plusieurs postes offensifs et a attiré l'attention lors de sa participation avec la sélection du Maroc à la Coupe du monde 2026.

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Quant à Nathaniel Brown, le latéral gauche allemand âgé de 23 ans, il a rejoint le Bayern cet été après avoir brillé avec l'Eintracht Francfort. Il se distingue par sa vitesse et sa capacité à assumer des rôles aussi bien défensifs qu'offensifs.

Maximilian Koch, journaliste au quotidien allemand « Abendzeitung », a rapporté que Hainer a loué le duo lors de son intervention auprès des médias, déclarant : « Ce sont tous deux des joueurs très remarquables, et cela est apparu lors de la Coupe du monde. »

Il a poursuivi : « Saibari a affiché un excellent niveau jusqu'à ce qu'il se blesse, et il a marqué un but à chaque match qu'il a disputé. Quant à Brown, c'est un joueur formidable, nous pensons qu'il nous sera d'une grande utilité. Il se distingue par sa vitesse et correspond parfaitement au style du Bayern Munich. »

Hainer a également fait l'éloge du directeur sportif Max Eberl, lorsqu'on lui a demandé si les transferts de Saibari et Brown avaient renforcé ses chances d'obtenir un nouveau contrat, déclarant : « Max Eberl a assurément fait du bon travail en recrutant ces deux joueurs. »