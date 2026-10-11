Herbert Hainer, le président du Bayern Munich, a répondu aux voix qui estiment que la Bundesliga est devenue "trop petite" pour Michael Olise, affirmant que le club bavarois n'est pas contraint de vendre ses joueurs et exprimant son espoir de voir l'ailier français prolonger son contrat.

Hainer a déclaré, dans des propos accordés au quotidien allemand "Bild" : "Je dois d'abord dire que nous sommes extrêmement heureux d'avoir Michael Olise. Il a progressé pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Je suis convaincu qu'il peut remporter le Ballon d'Or un jour, et peut-être même cette année."

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Et d'ajouter : "Il se sent très bien chez nous. Il peut gagner des titres avec nous et jouer au plus haut niveau international. Nous avons atteint les demi-finales de la Ligue des champions et nous avons livré de grands matchs face à Paris. C'est ce qu'il veut."

Il a poursuivi : "Concernant les rumeurs autour du Real Madrid durant l'été, je peux dire que je suis convaincu que le Bayern Munich est un club qui n'est pas contraint de vendre ses joueurs. Nous prenons nos décisions depuis une position de force. Michael Olise est lié par un contrat jusqu'en 2029, et j'espère qu'il le prolongera."

Hainer a également défendu le gardien Manuel Neuer après son erreur face à Augsbourg (2-2), samedi dernier, en déclarant : "C'était évidemment regrettable. Manuel Neuer était et reste l'un des meilleurs gardiens du monde. Il nous a offert des points dans énormément de matchs. Des erreurs comme celle d'hier peuvent toujours arriver."

Il a ajouté : "Je suis convaincu que cela n'a rien à voir avec son âge, cela aurait pu lui arriver même à vingt ans. Il va s'en remettre, et nous sommes heureux de l'avoir avec nous."

Neuer avait manqué son contrôle du ballon juste après le coup d'envoi, laissant la balle parvenir à Robin Fellhauer, qui a inscrit au bout de 8 secondes le but le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga.



