Dans un aveu historique qui changera le regard de tous sur le trophée de cette année, le rédacteur en chef de « France Football » a révélé que le Ballon d'Or 2026 s'est joué à la plus faible marge de l'histoire de la récompense, et que Kylian Mbappé était le lauréat sacré jusqu'aux tout derniers mètres, avant que Harry Kane ne renverse tous les équilibres.

L'Anglais Harry Kane a remporté le Ballon d'Or du meilleur joueur de la saison, après un exercice exceptionnel durant lequel il a conduit le Bayern Munich au titre de Bundesliga et brillé de façon remarquable aussi bien en Coupe du monde qu'en Ligue des champions, dans une concurrence féroce que le trophée n'avait jamais connue, face à Kylian Mbappé et Lamine Yamal.

L'écart des 41 points pulvérisé

Vincent Garcia, rédacteur en chef du magazine France Football et directeur du trophée, a révélé que ce qui s'est produit cette année ne s'était jamais vu auparavant, déclarant : « La concurrence entre Kane et Mbappé a été extrêmement serrée et éprouvante pour les nerfs. L'écart entre eux est même inférieur à celui qui séparait Rodri et Vinicius en 2024, qui était de 41 points, et qui était alors considéré comme très mince. »

Garcia a lâché la plus grande surprise, lors de déclarations rapportées par le quotidien espagnol « AS » : « Mbappé a été en tête pendant très longtemps dans le processus de vote, il a mené durant des semaines, mais Kane a tranché la question à la fin. Mbappé a livré une saison exceptionnelle à tous points de vue, et la concurrence pour la première place cette année a été la plus féroce de tous les temps entre Harry Kane et Kylian Mbappé. »

Pourquoi les champions du monde ont-ils chuté ?

Garcia est revenu pour expliquer l'énigme de la chute de la sélection espagnole, championne du monde, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une simple malchance, mais d'une conséquence inéluctable de la nature de leur exploit.

Il a déclaré : « Je pense que, dans la sélection espagnole championne du monde, il y a eu une dispersion évidente des voix entre Rodri et Lamine Yamal. Je pense que Rodri a récolté des voix qui seraient allées à Lamine lors de ce scrutin. »

Il a ajouté : « Il y a eu une disparité et une dispersion entre les joueurs de la sélection, et surtout, l'Espagne s'est imposée comme une unité complète, comme un seul bloc. C'est pourquoi il était impossible de choisir une seule performance individuelle au détriment des autres. Leur victoire a été collective avant tout, et non un éclat individuel. »

Paris Saint-Germain, le champion égaré

Dans une autre déclaration enflammée, Garcia a adressé une critique cinglante à la direction du Paris Saint-Germain, malgré le sacre du club en Ligue des champions, estimant que le club français a laissé passer une occasion historique à cause d'une mauvaise préparation de sa campagne pour le Ballon d'Or.

Il a expliqué : « Contrairement au Real Madrid, qui a soutenu Mbappé avec force, la campagne d'autres équipes a été très faible dans la course au Ballon d'Or, comme le Paris Saint-Germain. Je pense qu'ils auraient dû soutenir Ousmane Dembélé comme unique candidat. »

Il a ajouté : « Ces joueurs sont les champions d'Europe, et pourtant Kvaratskhelia a terminé sixième, Dembélé septième et Fabian Ruiz dixième. Je pense que la communication du Paris Saint-Germain n'a pas été tout à fait claire : ils ont d'abord essayé de promouvoir trois joueurs, puis deux. Ils auraient dû soutenir un seul candidat, et cela aurait dû être Ousmane Dembélé. »



