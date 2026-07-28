Le club de Trabzonspor a mis un terme rapide et catégorique à la vive polémique qui a enflammé la Turquie ces dernières heures, après la diffusion d'informations selon lesquelles le club serait parvenu à un accord de principe avec la star égyptienne Mohamed Salah.

Le tumulte est né après que des rapports ont affirmé que Trabzonspor était entré dans la course pour négocier avec le capitaine de l'équipe d'Égypte, à la suite de l'échec de ses longues négociations avec le rival traditionnel Beşiktaş. Le site « Sports Digital » est même allé jusqu'à prétendre que le joueur avait déjà trouvé un accord de principe avec Trabzonspor, une information qui a enflammé les réseaux sociaux et suscité un grand enthousiasme parmi les supporters du club.

Un communiqué catégorique du président

Cependant, le président de Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, s'est empressé de démentir tout ce qui a circulé, dans des déclarations rapportées par le journaliste Onur Taşçıoğlu, affirmant que toutes les allégations relatives à un recrutement de Mohamed Salah n'ont aucun rapport avec la réalité.

Doğan a déclaré de manière catégorique : « Les allégations relatives à un transfert de Mohamed Salah sont fausses », fermant ainsi totalement la porte à ces rumeurs.

Pourquoi le nom de Salah a-t-il été associé à la Turquie ?

Des rapports de presse avaient précédemment révélé que le club de Beşiktaş avait présenté une offre colossale à la star égyptienne, portant sur deux saisons avec un salaire annuel garanti de 15 millions d'euros, en plus de 4 millions d'euros de primes liées aux performances.

Les rapports ont indiqué que la direction de Beşiktaş avait décidé de geler temporairement l'opération en raison de désaccords portant sur les droits à l'image et les commissions d'agents, ce qui a ouvert la voie à des spéculations ayant associé le nom de Salah à Trabzonspor avant que le démenti officiel ne soit publié.