Dans sa première réaction officielle depuis l'éclatement de l'affaire des accusations de paris qui a secoué le football turc, le président du club de Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, est sorti de son silence pour dévoiler les coulisses de ce qui s'est passé, affirmant l'absence de toute intention cachée et se déclarant prêt à présenter sa défense complète devant les instances compétentes.

Les déclarations de Doğan sont intervenues en réponse à des questions de journalistes, notamment celles du site turc « 61saat », ce mercredi, au sujet des rumeurs selon lesquelles des dirigeants du club détiendraient des comptes de paris.

Reconnaissance de l'erreur

Doğan a déclaré sans détour : « Je suis quelqu'un de franc et tout le monde me connaît, c'est ma neuvième année à la direction, et ces sujets n'avaient jamais été à l'ordre du jour auparavant. »

Le président de Trabzonspor a précisé que la Fédération turque de football informait les arbitres et les entraîneurs de ces mises en garde lors de leurs réunions, mais qu'elle n'avait fourni aucune information similaire aux directeurs et aux administrateurs, estimant qu'il s'agissait là d'une question distincte que les dirigeants auraient dû connaître.

Il a ajouté : « Il y a peut-être eu une erreur, mais je tiens à affirmer qu'il n'y a aucun malentendu délibéré ni aucune autre circonstance. Je parle au nom de Trabzonspor, nous avons ici de nombreux amis parmi les anciens et les actuels dirigeants, ce sont tous des gens respectables et de bonne moralité, et je témoigne de la moralité de chacun d'eux. »

Un compte fermé

Doğan a révélé un point essentiel de sa défense en déclarant : « J'avais un compte fermé bien avant ces événements. Ces sociétés étaient des sponsors des clubs, et leurs soirées de lancement avaient été organisées au siège même de la Fédération, et comme il n'y avait aucune intention cachée de ma part ni de la part de mes collègues, personne ne s'attendait peut-être à ce qu'un tel problème survienne. »

Il a poursuivi : « La Fédération a fait preuve d'une telle discrétion. Si nous avons commis une erreur ou s'il y a eu une négligence, nous vous prions de nous en excuser, nous n'avons aucune intention cachée. Je connais les autres dirigeants, il y a des personnes compétentes et des présidents, aucun d'entre eux n'avait la moindre idée ou anticipation concernant ces questions. Est-ce une négligence ? Oui, ça l'est. »

Une leçon pour le football turc

Le président du club a indiqué que ce phénomène remontait à de nombreuses années, certains ayant ouvert des comptes par le passé, affirmant qu'il avait fermé ses comptes bien avant ces événements.

Il a ajouté : « Quelque chose de similaire nous est arrivé, et nous défendrons notre position. Ce sera une leçon pour tout le monde dans le football turc, les intentions de chacun sont bonnes, nous nous tournons vers l'avenir. »

Le président de Trabzonspor a poursuivi : « Il n'y a pas de problème, nous ne voulons pas penser qu'ils ont une quelconque intention malveillante, nous avons commis des erreurs nous aussi et nous devons lire ces procédures avec plus d'attention.

Doğan a conclu ses déclarations par un message ferme : « J'aurais souhaité que l'ordre du jour ne soit pas occupé par une telle affaire, mais nous continuerons toujours à dire ce que nous croyons juste, nous continuerons à défendre les intérêts de Trabzonspor et ceux du football turc, et nous ne reculerons pas d'un pouce. »







