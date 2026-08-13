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Le président de Trabzonspor : Salah est un transfert de génie qui ne s'achète pas avec de l'argent, et voici notre prochain objectif

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Nunez en route

Le président du club de Trabzonspor, Ertugrul Dogan, a estimé que la signature de la star égyptienne Mohamed Salah était un « transfert de génie » et un tournant dans le projet du club, insistant sur le fait qu'on ne peut pas convaincre une star de sa valeur avec le seul argent.

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Dans des déclarations exclusives à l'émission TRT SPOR, Dogan a dévoilé les coulisses du recrutement de Salah : « Lorsque nous avons appris que Besiktas menait des négociations avec lui, nous nous sommes d'abord arrêtés par respect pour ces négociations, et lorsqu'elles ont échoué, nous sommes intervenus ; cela a pris entre 5 et 6 jours. Bien sûr, si vous voulez Salah, vous devez payer ce montant, mais vous ne pouvez pas le faire venir ici avec le seul argent. »

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Il a ajouté : « L'arrivée de Salah a été un apport précieux pour les habitants de Trabzon. Nous souffrions d'un manque de joueurs stars ; ce fut un transfert de génie, et nous espérons voir l'arrivée de stars similaires à l'avenir. »

Concernant l'attaquant uruguayen Darwin Nunez, dont le nom a été associé au club, Dogan a affirmé : « C'est un bon joueur, un joueur que notre entraîneur apprécie. Aucun accord n'a encore été trouvé, et les négociations sont en cours. »

Dogan a évoqué la particularité de travailler dans la ville : « Trabzon est une ville difficile, la nature de ses habitants est un peu différente ; notre ville fait ressentir à tous les sentiments de ses habitants, leur réaction et leur proximité quand elle le souhaite. C'est une mission difficile mais extrêmement gratifiante. »

Le président du club a conclu par une déclaration forte sur la situation financière : « L'an dernier, nous avons réalisé des ventes de joueurs pour une valeur de 119 millions d'euros ; j'ai des joueurs que je peux vendre pour un montant bien plus élevé. Alors que nos concurrents souffrent de dettes comprises entre 30 et 35 milliards d'euros, nos dettes ont chuté à seulement un milliard d'euros. C'est pourquoi j'ai le droit de dépenser de l'argent sur les joueurs. »

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