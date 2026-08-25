Le président de Trabzonspor : Salah est le plus grand joueur musulman, et voici les coulisses de son recrutement

Ertuğrul Doğan, président du club turc de Trabzonspor, a rendu hommage à la star égyptienne Mohamed Salah, affirmant qu'il était « le plus grand joueur musulman au monde », et ce quelques semaines après son arrivée au sein de l'équipe lors d'un transfert libre à l'issue de son contrat avec Liverpool.

Dans des déclarations rapportées par le site « Foot Mercato », Doğan a dévoilé les coulisses des négociations qui ont précédé le transfert du capitaine de la sélection égyptienne vers Trabzonspor.

Le président du club a expliqué que Salah lui avait demandé durant les négociations : « Pourquoi devrais-je choisir Trabzonspor maintenant ? », précisant qu'il lui avait répondu en évoquant les supporters du club : « Tu découvriras un groupe de supporters comme tu n'en as jamais vu auparavant, et tu ressentiras l'amour véritable que ces gens vouent au club. »

Doğan a souligné que Salah avait constaté cela par lui-même à son arrivée en Turquie, où environ 35 000 supporters s'étaient rassemblés pour l'accueillir, dans une scène qu'il a qualifiée d'exceptionnelle.

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Le président de Trabzonspor a précisé que le recrutement de Mohamed Salah ne se limitait pas aux aspects sportifs, mais s'inscrivait dans un projet à long terme du club, fondé sur l'attraction et le développement des jeunes talents, tout en tirant profit de l'expérience des grands joueurs au sein du vestiaire.

Il a ajouté : « Mohamed Salah est le plus grand joueur musulman au monde, et c'est un modèle influent. Nous voulons qu'il soit un exemple à suivre pour les jeunes joueurs grâce à son professionnalisme et à son comportement sur et en dehors du terrain. »

Mohamed Salah avait rejoint Trabzonspor avec un contrat courant sur deux saisons, dans l'un des transferts les plus marquants du mercato estival, après la fin de son aventure avec Liverpool, dans l'espoir de mener l'équipe à la conquête de titres nationaux et continentaux.

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