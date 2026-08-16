Ertuğrul Doğan, président de Trabzonspor, s'est exprimé sur la valeur du transfert de l'Égyptien Mohamed Salah, qui a rejoint les rangs du club cet été, après la fin de son parcours historique avec Liverpool.

Doğan a déclaré, sur la chaîne ON Sport auprès de la journaliste Meryhan Amr : « Le peuple turc de Trabzon s'endort et se réveille au nom de Mohamed Salah ; les supporters vivent un état d'esprit exceptionnel après la conclusion du transfert. »

Il a poursuivi : « Nous vivons ces moments heureux avec un grand enthousiasme, car nous sommes convaincus d'avoir réalisé un transfert humain avec la meilleure des personnalités. »

Il a souligné : « Salah est l'un des joueurs les plus importants au monde, s'il n'est pas le premier au monde, et dès son premier jour à Trabzon, il a créé une belle ambiance avec ses amis et ses coéquipiers au sein de l'équipe turque. »

Le président de Trabzonspor a expliqué : « L'arrivée de Mohamed Salah chez nous nous soutient dans beaucoup de domaines en dehors du football ; c'est une joie pour le monde islamique, et cela aura également un impact positif sur nous dans tous les domaines. »

Il a ajouté : « Salah sera un pont de rapprochement et de renforcement des relations entre l'Égypte et la Turquie. Nous vivons un état de passion et d'enthousiasme, et il ne fait aucun doute que son influence sur le plan footballistique sera extrêmement grande. »

Il a poursuivi : « Je m'attends à une augmentation de la présence de touristes égyptiens à Trabzon, pour voir Mohamed Salah lors des matchs. »