Le président de Trabzonspor accroît le mystère autour du transfert de Mohamed Salah

Ertuğrul Doğan, président du club turc de Trabzonspor, est sorti de son silence pour répondre aux informations liant son club à un transfert de la star égyptienne Mohamed Salah, affirmant qu'aucun accord n'existe à l'heure actuelle, et démentant les rumeurs selon lesquelles le capitaine de la sélection égyptienne serait prêt à se rendre à Trabzon.

Doğan a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne turque « A Spor », que ce qui circule dans les médias et sur les réseaux sociaux ne reflète pas la réalité, ajoutant : « Beaucoup de choses se disent, mais il n'y a aucun accord avec Mohamed Salah. »

Le président du club turc a précisé que les informations concernant l'arrivée de Salah à Trabzon dans les heures à venir sont infondées, affirmant : « Aucune disposition n'a été prise pour qu'il se rende à Trabzon demain. Et si un tel plan existait, nous en aurions informé les médias et les supporters du club. »

Il a ajouté : « Qui d'entre nous ne souhaiterait pas s'attacher les services d'un joueur du calibre de Mohamed Salah ? Bien sûr que nous le souhaitons, mais la vérité, c'est qu'il n'y a aucun accord en ce moment. »

Ces déclarations interviennent après des rapports turcs ayant indiqué plus tôt que les dirigeants de Trabzonspor avaient tenu une réunion avec le représentant de Salah, au cours de laquelle l'offre officielle a été présentée au joueur et ses clauses discutées.

Les rapports ont précisé que l'offre comprend un salaire annuel de 17 millions d'euros, en plus d'un contrat d'une durée de deux ans.

Il refuse d'évoquer la réalité des négociations

Interrogé sur le fait de savoir s'il avait entamé des négociations avec le capitaine de la sélection égyptienne, Doğan a évité de donner une réponse directe, se contentant de dire : « Je ne veux pas parler de ce sujet. »

Il a poursuivi : « Les supporters veulent voir un joueur comme Mohamed Salah sous le maillot de Trabzonspor, et moi aussi je le souhaite, mais jusqu'à présent il n'y a aucun accord, et il n'existe aucun plan pour son arrivée à Trabzon. »

« Nous devons choisir nos mots avec soin »

Le président de Trabzonspor a abordé la manière dont le club gère les dossiers de transferts, soulignant que la direction est parfois contrainte à la réserve dans ses déclarations afin de préserver les intérêts du club durant les négociations.

Il a déclaré : « En tant que président du club, je dois choisir mes mots avec soin. Dans certaines transactions, nous devons suivre une méthode de négociation particulière, car toute déclaration peut influencer le déroulement des pourparlers. »

Doğan a conclu ses propos en assurant que le club dévoilera toute évolution concernant le dossier des transferts dès qu'elle surviendra, ajoutant : « Il n'y a à l'heure actuelle aucun accord ni aucun déplacement prévu, et lorsqu'il y aura du nouveau, nous en informerons directement nos supporters. »

Intérêt turc et saoudien

Salah a résilié son contrat avec Liverpool à la fin de la saison dernière, devenant ainsi joueur libre, ce qui a alimenté les spéculations sur son avenir cet été.

Salah a été proche de rejoindre le club turc de Beşiktaş au cours des derniers jours, mais les négociations n'ont pas abouti à un accord définitif en raison de désaccords financiers entre les deux parties.

Les clubs de la Roshn Saudi League continuent également de suivre de près la situation du joueur, en tête desquels Al-Ittihad de Djeddah, qui avait déjà manifesté un vif intérêt pour s'attacher les services de Salah au cours des périodes précédentes.