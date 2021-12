Le président de Toulouse réagit après des insultes racistes contre Rodez

Le match nul entre Toulouse et Rodez lundi a malheureusement été marqué par des insultes racistes à l'encontre du gardien ruthénois, Lionel Mpasi.

Un incident immédiatement condamné par le président du TFC, Damien-Jacques Comolli, après la rencontre. "Je suis extrêmement en colère, dégoûté même. Si je refais le cheminement des événements, j’ai eu comme un pressentiment quand j’ai vu la réaction du gardien de Rodez. Je me suis dit qu’il avait dû se passer quelque chose de grave", a affirmé le dirigeant devant la presse.

"Cela m’était arrivé une fois dans un job précédent, dans un club précédent, dans un autre stade et la réaction du joueur était exactement la même."

Le président toulousain est revenu sur sa gestion des événements après la rencontre, lui qui s'est excusé auprès du club et du club aveyronnais.

"Je suis descendu sur le terrain à la fin du match pour essayer de comprendre. Je suis allé voir Pierre-Olivier Murat (le président de Rodez) pour lui demander ce qu’il s’était passé. Il m’a dit que leur gardien a été victime d’insultes racistes par deux fois.

"Lui et le gardien de Rodez sont allés dans le bureau du délégué et je les ai suivis. J’ai écouté ce que le gardien de Rodez a dit au délégué et quand il a fini je me suis excusé auprès du gardien, du joueur au nom du club. Je me suis également excusé auprès de Pierre-Olivier Murat, également au nom du club."

Comolli a également affirmé qu'il n'en resterait pas là concernant les sanctions : "J’ai eu une discussion avec notre directeur de la sécurité. Nous venons aussi de discuter avec l’un des stadiers. On va bien évidemment essayer d’identifier l’individu. Le gardien de but m’a un peu décrit à quoi il ressemblait, comment il était habillé et où il était assis. C’est quelqu’un qui était placé derrière l’un de nos stadiers.

"Je suis absolument écœuré. Cela m’arracherait la bouche de le dire donc je ne préfère pas le dire mais ce sont des propos absolument abjects. Le gardien de Rodez m’a dit que cela lui avait été dit deux fois. Je sais exactement ce qui a été dit mais je ne peux pas les dire car cela me rendrait malade."

Sale soirée pour le club de la ville rose, qui a concédé le match nul dans les dernières minutes de la rencontre, laissant ainsi filer la première place entre les mains d'Ajaccio.