Le président de Manchester City : la Premier League adopte une « théorie du complot » contre nous

Ferran Soriano, le directeur général de Manchester City, a adressé un message aux employés du club à travers une vidéo interne, dans laquelle il a tenté d'apaiser les tensions après l'annonce par la Premier League anglaise de la condamnation du club pour la majorité des chefs d'accusation liés aux irrégularités financières qui lui sont reprochées depuis février 2023.

Alors que Soriano a refusé de faire des déclarations publiques après la publication de la décision, ou de s'exprimer lors de l'assemblée générale des clubs tenue à Copenhague ce mardi, il a choisi de s'adresser aux employés du club, affirmant que les accusations sur lesquelles repose l'affaire sont « fondées sur une allégation mensongère ».

Soriano a déclaré dans son message, tel que rapporté par le journal « Marca » : « Toute l'affaire avec la Premier League anglaise repose sur une accusation mensongère, à savoir que l'argent des propriétaires du club a été injecté dans Manchester City par le biais de certains sponsors d'Abou Dabi. C'est faux, et suffisamment de preuves ont été présentées à la commission de la Premier League pour démontrer que cela n'a jamais eu lieu et n'aura jamais lieu. »

Il a ajouté : « Nous parlons de relevés bancaires, de virements financiers, de témoignages, et de tout ce qu'il faut pour prouver de manière catégorique que l'argent ne provenait pas du propriétaire du club. »

Le directeur général de Manchester City a souligné que toutes les accusations portées contre le club reposent, selon lui, sur cette hypothèse, déclarant : « Chaque accusation mensongère à notre encontre découle de cette allégation simple et totalement fausse. »

Il a poursuivi : « À notre grande surprise, et à celle de nos avocats, et après plus de deux ans, la commission de la Premier League a rendu un avis qui soutient la théorie du complot défendue par la Premier League. Et pour parvenir à cela, les preuves présentées par le club ont été ignorées, et une conclusion erronée a été tirée. »

Soriano a affirmé dans la vidéo que Manchester City fera appel de la décision, ce que le club avait déjà confirmé officiellement dans un communiqué publié après l'annonce du résultat de l'enquête.

La prochaine étape de l'affaire se déroulera devant la commission indépendante qui déterminera la sanction appropriée à l'encontre de Manchester City, laquelle pourrait aller, selon le rapport, d'une amende financière, d'un retrait de points, d'une rétrogradation à une division inférieure, jusqu'à l'exclusion de la Premier League anglaise.

Manchester City dispose d'un délai jusqu'à vendredi prochain pour déposer son appel contre la décision.