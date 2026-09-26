Khaldoon Al Mubarak, président du conseil d'administration de Manchester City, a adressé un message aux supporters du club, ce samedi, dans lequel il a confirmé la poursuite des procédures juridiques relatives aux accusations portées contre le club concernant des infractions financières aux règlements de la Premier League, insistant sur la détermination de la direction à prouver l'innocence du club.

Manchester City a publié un communiqué officiel, en réponse à des informations diffusées par le journal « The Athletic », qui affirmaient la condamnation du club pour des infractions financières dans 114 des 115 chefs d'accusation portés contre lui.

Al Mubarak a déclaré : « Voici ce que j'ai dit à ma famille : les procédures de la Premier League ne sont pas encore terminées, et notre confiance ainsi que notre détermination à prouver l'innocence du club demeurent inébranlables. »

Le président du club a précisé que la confidentialité des procédures juridiques l'empêchait de discuter en détail des éléments de l'affaire, invitant à se référer aux précédents communiqués de Manchester City sur le dossier, publiés en 2023 et en 2025.

Al Mubarak a cherché à rassurer les supporters, affirmant que le club ne serait pas affecté par ce qu'il a qualifié de perturbations entourant l'affaire.

Il a déclaré : « Nous avons traversé les épreuves ensemble, et nous les avons surmontées. Beaucoup tentent encore d'entraver la marche de notre club. Nous ne leur en donnerons pas l'occasion. »

Le président de Manchester City a conclu son message en affirmant que le club aspirait à poursuivre son parcours, ajoutant : « De grands moments nous attendent après cette trêve internationale. »