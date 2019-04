Le président de l'OM veut s'inspirer de FIFA 19 dans la vraie vie : "Les buts de l'extérieur comptent double"

Jacques-Henri Eyraud a proposé que les buts inscrits depuis l'extérieur de la surface comptent double.

De passage ce jeudi au premier sommet des start-up d'Aix-Marseille, le cacique marseillais Jacques-Henri Eyraud a évoqué une manière très avant-gardiste de rendre le football plus attrayant en faisant évoluer ses règles.

"Pourquoi Fifa propose aujourd’hui qu’un but mis en dehors de la surface, remporte deux points ? Pourquoi cela ne pourrait pas être le cas dans la vie réelle ?"



« Pourquoi le jeu FIFA propose aujourd'hui qu'un but mis en dehors de la surface remporte deux points ? Pourquoi cela ne pourrait pas être le cas dans la vie réelle ? », a imaginé monsieur Eyraud.

Le président de l' avait déjà fait preuve d'originalité et dimagination lors du débat concernant le VAR. On se souvient en effet que dans les colonnes de nos confrères de L'Equipe, plusieurs présidents de clubs de avaient émis des propositions pour améliorer cette technologie très controversée.

"La seule sortie du malaise actuel autour de l'arbitrage consiste à banaliser les erreurs, en communiquant régulièrement sur leur nombre et leur fréquence. La NBA publie après chaque match un rapport sur les deux dernières minutes, là où tout se joue, dénombrant les décisions justement sifflées, les erreurs manifestes et les oublis. Cela donne lieu à une évaluation objective des arbitres. À ce jeu, on se rend compte que les erreurs sont peu nombreuses, humaines et qu'elles touchent tout le monde, arbitres, comme équipes. Une fois ce constat établi, on en finit avec les théories complotistes.", avait pour sa part indiqué le président olympien dans les pages de L'Equipe.