Le président de la Liga, Javier Tebas, accuse le Real Madrid de faire traîner l’affaire Negreira pour ternir la réputation du FC Barcelone

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Le président de la Liga, Javier Tebas, a accusé le Real Madrid de faire délibérément traîner l’affaire Negreira afin de nuire autant que possible à la réputation du FC Barcelone. Selon le dirigeant de la ligue, les recours judiciaires répétés venus de la capitale relèvent d’une stratégie visant à maintenir le scandale à la une.

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Tebas s’interroge sur les motivations du Real Madrid

La justice espagnole enquête actuellement sur les paiements effectués par Barcelone à Jose Maria Enriquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres (CTA). Si aucune preuve de corruption sportive n’a été établie, le Real Madrid s’en est pris avec virulence à son rival du Clasico dans cette affaire.

Tebas a désormais condamné publiquement l’attitude du club de la capitale. Selon lui, son intérêt soudain pour l’enquête ne s’est manifesté qu’après le retrait de Barcelone du controversé projet de Super Ligue européenne. Il l’accuse d’instrumentaliser la justice pour nuire au club catalan.

« Ils étirent cette affaire comme un chewing-gum »

Le patron de la Liga n’a pas mâché ses mots au sujet du comportement du Real Madrid, laissant entendre que la paranoïa s’est installée au Bernabéu.

« Ils étirent l’affaire Negreira comme un chewing-gum. Le Real Madrid pense que Negreira se trouve dans le vestiaire des arbitres de chaque stade où il joue », a déclaré Tebas lors du congrès World In Progress (WIP), cité par AS.

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« Je rappelle au Real Madrid que nous avons saisi le parquet avant lui. Le président du Real Madrid a siégé au conseil d’administration pendant six mois après que l’affaire Negreira a éclaté. Lors d’une assemblée générale, il a défendu le club de celui qui était alors son ami, à l’époque où ce club faisait partie de la Super Ligue. Le jour où le Barça s’est retiré, tout semble avoir changé. »

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Des attaques contre Barcelone jugées inacceptables

Tebas estime que les attaques répétées contre l’image de Barcelone ne sont pas justifiées tant que la procédure judiciaire est en cours.

« Il faut dire clairement que les attaques constantes contre Barcelone sont inacceptables, car cette affaire traîne en longueur, a poursuivi Tebas. Barcelone devra assumer ses responsabilités si nécessaire, mais, pour l’instant, on ne peut lui reprocher quoi que ce soit, puisque c’est le Real Madrid qui demande la prolongation de la procédure. »

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Il a conclu : « L’affaire du Barça n’a rien à voir avec celle de Manchester City, et cela ne peut pas influencer la justice. La décision doit être prise ici, en Espagne. »

Une décision qui sera prise en Espagne

La justice espagnole poursuivra son enquête à son propre rythme, indépendamment des autres affaires très médiatisées du football européen. Tebas a clairement distingué la situation du club catalan du litige qui oppose Manchester City à la Premier League, insistant sur le fait que le verdict rendu en Angleterre n’aura aucune incidence sur la procédure en Espagne.

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Dans l’attente d’une conclusion judiciaire définitive, la guerre des mots entre les deux plus grands clubs espagnols, en dehors du terrain, ne montre aucun signe d’apaisement.