Le président de la Liga déclare : « La FIFA est en train de détruire le football ; Infantino doit partir. »

Javier Tebas, président de la Liga, s'est confié à la Gazzetta dello Sport après la victoire de l'Espagne à la Coupe du monde :









Quel est le secret de la réussite du football espagnol ?









« Le travail collectif. Celui des clubs, avec leurs centres de formation qui, ces dernières années, ont été renforcés et entretenus avec le plus grand soin. Celui de la Liga, une compétition puissante, de haut niveau et durable qui a fourni à cette équipe nationale 17 des 26 joueurs sélectionnés. Et bien sûr, tout particulièrement celui de la fédération, qui sait repérer et faire évoluer les talents nationaux issus de nos clubs. »





Les joueurs et l’entraîneur.





«Tout à fait. Luis de la Fuente a intégré la fédération en 2013 ; il a progressé en faisant évoluer des jeunes extraordinaires, en partant des moins de 19 ans pour aller jusqu’à remporter la Coupe du monde avec 10 joueurs qu’il avait formés dans les équipes de jeunes. Et au cours de ce parcours, il a également été formateur, puisqu’il a enseigné pendant trois ans dans le cadre de la formation des entraîneurs. Dans le football, on se focalise souvent sur les noms, mais ce sont les hommes qui font la différence. À tous les niveaux, nous avons des personnes incroyablement qualifiées qui travaillent pour le bien du football national. Aucun pays n’avait jamais été champion du monde chez les hommes et chez les femmes en même temps. »





Parlons un peu de la Coupe du monde. Entre autres, nous avons eu les quatre quarts-temps du basket, la mi-temps de la finale qui est passée de 15 à plus de 27 minutes…





« La FIFA organise les choses comme elle l’entend, pour ce qu’elle veut, dans son propre intérêt, et certainement pas pour le football. Et donc, si elle a besoin de 27 minutes de mi-temps, elle les impose. Les pauses d’hydratation sont un mensonge. En Liga, on en a, mais quand il fait vraiment chaud. Ici, les stades de Dallas, Los Angeles et Atlanta étaient climatisés ; dans les tribunes, j’ai dû enfiler un pull. C’était un mensonge, une pause publicitaire. Et puis il y a eu l’affaire Balogun. »





Voilà.





« La preuve que nous sommes dirigés par une institution qui fait et décide ce qu’elle veut quand elle veut, en ne suivant que ses propres intérêts sans même consulter le reste du football. Et dans de nombreux cas, elle agit au détriment du football. »





Existe-t-il un moyen de changer les choses ?





« C’est complexe, car le système compte des complices actifs qui approuvent ce type de décisions et des complices passifs qui gardent le silence, sans rien faire pour empêcher que cela se reproduise. Ils critiquent le système à la machine à café ou au téléphone, mais ils n’agissent pas. La suspension de la sanction infligée au joueur américain est une affaire d’une gravité absolue : ils ont eu de la chance que la Belgique ait éliminé les États-Unis, car sinon cela aurait pu créer un scandale susceptible de coûter son poste à Infantino. Comme la Belgique a gagné, ils ont réussi à étouffer l’affaire. Mais ces affaires ne représentent que la partie émergée de l’iceberg. »





Dans quel sens ?





Le jugement sur la Super Ligue a renforcé le monopole de la FIFA et de l’UEFA. Ce pouvoir devait servir à collaborer avec l’ensemble des acteurs du football, dans la transparence et l’intérêt général, non à imposer des décisions unilatérales comme celles de la FIFA aujourd’hui. Nous avons dénoncé à plusieurs reprises le problème du calendrier. Et maintenant, ils veulent organiser une Coupe du monde à 64 équipes. »





Si Infantino nuit autant au football, doit-il partir ?





À mon avis, oui, son temps est écoulé. Mais il bénéficie du soutien du système, des fédérations ; il n’y a pas grand-chose d’autre à ajouter, n’est-ce pas ? Il n’y a pas de candidat d’opposition, personne ne veut se présenter pour perdre. C’est le système, et c’est un système malsain à la base. Il ne devrait pas rester, mais les circonstances font qu’il ne part pas. Ces derniers jours, ici aux États-Unis, j’ai entendu beaucoup de gens opposés à Infantino, qui ne sont pas d’accord avec ce qu’il fait. Ils le disent, mais ensuite ils ne font rien. Je ne sais pas ce qui est pire : le silence ou la complicité, car ceux qui se taisent sont parfaitement conscients du préjudice que subit le football. »