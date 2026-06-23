Le président de la FIFA maintient sa position sur cette décision controversée : « Nous étudions sa mise en œuvre lors des prochains championnats. »

Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), a défendu la décision d’introduire des pauses hydratation obligatoires lors des matchs de la Coupe du monde 2026, soulignant leur intérêt potentiel pour les joueurs et les entraîneurs.

Il a également laissé entendre que l’instance pourrait pérenniser cette mesure pour les compétitions à venir, malgré les critiques répétées de supporters, de certains joueurs et entraîneurs, le dernier en date étant Marcelo Bielsa, sélectionneur de l’Uruguay.

Dans des déclarations transmises mardi par l’agence Associated Press, il a précisé que la FIFA tirerait le bilan de cette expérience pour décider de leur sort futur, tout en soulignant qu’elles avaient permis d’accélérer le rythme des rencontres.

« Les entraîneurs peuvent réévaluer certaines situations et corriger des erreurs. Les joueurs récupèrent et repartent à pleine vitesse. Est-ce forcément une mauvaise chose ? Je pense que c’est plutôt positif », a-t-il ajouté.

Il estime également que ces interruptions, placées au milieu de chaque mi-temps, expliquent en partie le niveau physique soutenu des joueurs jusqu’aux dernières minutes, et conclut : « Jamais, dans un tournoi de ce niveau, nous n’avions observé 90 minutes disputées à un rythme aussi élevé. Certes, ce n’est peut-être pas uniquement grâce à cette courte pause, mais elle permet aux joueurs de revenir sur la pelouse et de montrer de quoi ils sont capables. »

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Des gains publicitaires ?

Ces propos interviennent en réponse aux critiques adressées à ces pauses, programmées autour de la 22^e minute de chaque mi-temps. Dans les stades climatisés comme celui d’Atlanta, elles ont été accueillies par des sifflets, certains supporters y voyant un moyen détourné d’augmenter les espaces publicitaires, à l’image du « temps mort » utilisé dans plusieurs ligues nord-américaines. « temps mort » pratiqué dans plusieurs sports américains, qui sert de support publicitaire.

Infantino a par ailleurs insisté sur le fait que la FIFA ne tirait aucun profit financier de ces pauses, rappelant que les contrats de diffusion télévisée avaient été signés avant même que la décision d’introduire ces interruptions ne soit prise.

Il a également défendu l’extension de ces pauses à l’ensemble des rencontres, quelle que soit la température, au nom de l’équité sportive : « Si nous n’utilisions les pauses hydratation que dans les matchs où il fait chaud et pas dans les autres, nous donnerions un avantage ou un désavantage à certains entraîneurs ou à certaines équipes… Pourquoi un entraîneur pourrait-il influencer le cours d’une rencontre simplement parce qu’il fait chaud, alors qu’il n’en aurait pas la possibilité dans un match plus frais ? »

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