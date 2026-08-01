La position de Gianni Infantino en tant que président de la FIFA est fortement fragilisée après l’échec complet de son projet visant à donner à des investisseurs privés une participation dans les plus grands tournois de la FIFA. Reuters rapporte notamment que le président de la CONCACAF, Victor Montagliani, devrait probablement se porter candidat, tandis que le nom du président de l’AFC, le cheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, est également évoqué.

Infantino a longtemps semblé être intouchable en tant que président de la FIFA, même s’il a reçu de vives critiques en raison de ses liens étroits avec le président américain Donald Trump. Depuis l’annonce des plans controversés d’Infantino, tout a changé. L’UEFA et la CONCACAF (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes) se sont rapidement prononcées avec fermeté contre Infantino.

L’UEFA a annoncé un boycott de la FIFA et, aux Pays-Bas aussi, les critiques ont été très virulentes. « Cette proposition ne tient pas la route, tant sur le plan du processus que de la gouvernance et du contenu », a déclaré le président de la fédération, Frank Paauw, de la KNVB, auprès de la NOS. « La proposition doit être retirée. Tant qu’elle ne sera pas retirée, les 55 pays de l’UEFA ne participeront pas aux compétitions de la FIFA. »

La Confédération asiatique de football, l’AFC, s’est elle aussi désormais exprimée avec virulence contre Infantino, et même au sein de la FIFA, le dirigeant suisse n’a pas échappé à d’énormes critiques. Ainsi, le principal conseiller d’Infantino, Carlos Cordeiro, et le directeur des opérations Kevin Lamour ont quitté la FIFA.

« Un président doit rassembler les gens, les unir et les inspirer », a notamment déclaré Lamour. « Aujourd’hui, nous voyons l’inverse se produire. Ce n’est pas un projet de la FIFA, et encore moins un projet de la direction de la FIFA. C’est le projet d’une seule personne », visant évidemment Infantino.

Si les fédérations membres de la FIFA veulent destituer Infantino par la voie formelle, ce processus pourrait encore durer des mois. Selon l’article 25.4 des statuts de la FIFA, une assemblée extraordinaire peut être imposée si un cinquième des membres de la FIFA en fait la demande par écrit. Une telle demande n’a toutefois pas encore été formulée par l’UEFA, qui réfléchit à la suite à donner.

Si l’assemblée extraordinaire était bien imposée par une demande écrite, les statuts prévoient ensuite un délai d’au moins deux mois avant qu’elle n’ait effectivement lieu. Lors de cette réunion, une majorité absolue sera ensuite nécessaire (plus de la moitié des 211 États membres) pour écarter Infantino de la présidence.

Entre-temps, c’est surtout Montagliani qui apparaît comme le successeur possible d’Infantino. Le Canadien (60 ans) n’a jamais caché son ambition de devenir un jour président de la FIFA et semble vouloir saisir l’occasion.

Montagliani est président de la CONCACAF depuis mai 2016 et a jusqu’au 18 novembre pour se porter officiellement candidat. Ce jour-là expire la date limite d’inscription à l’élection présidentielle de la FIFA pour le cycle 2027-2031. Le vainqueur sera annoncé le 18 mars de l’année prochaine à Rabat.

Outre Montagliani, le cheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa est lui aussi cité comme possible successeur d’Infantino. Le dirigeant bahreïni (60 ans) est président de l’AFC depuis 2013. « L’avenir du football international doit toujours être façonné par une concertation approfondie, un dialogue collectif et le respect des structures de gouvernance établies de notre sport », a-t-il notamment déclaré à propos des plans avortés d’Infantino.

Le nom de Nasser Al-Khelaïfi avait également été avancé auparavant. Le président du Paris Saint-Germain, membre du comité exécutif de l’UEFA, président de BeIN Media Group et président de l’European Football Clubs (EFC), ne souhaite toutefois pas mettre un terme à ses activités actuelles pour briguer la présidence de la FIFA.