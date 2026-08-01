La position de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA est fortement fragilisée après l’échec total de son projet visant à permettre à des investisseurs privés de prendre une participation dans les plus grands tournois de la FIFA. Reuters indique notamment que le président de la CONCACAF, Victor Montagliani, devrait probablement se porter candidat, tandis que le nom du président de l’AFC, le cheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, est également évoqué.

Infantino a longtemps semblé intouchable à la présidence de la FIFA, même s’il avait reçu de vives critiques en raison de ses liens étroits avec le président américain Donald Trump. Depuis l’annonce des plans controversés d’Infantino, tout a changé. L’UEFA et la CONCACAF (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes) se sont rapidement prononcées avec fermeté contre Infantino.

L’UEFA a annoncé un boycott de la FIFA et les critiques ont également été virulentes du côté des Pays-Bas. « Cette proposition ne tient pas la route, tant sur le plan du processus que de la gouvernance et du contenu », a déclaré le président de la fédération, Frank Paauw, de la KNVB, auprès de la NOS. « Cette proposition doit être retirée. Tant qu’elle ne sera pas retirée, les 55 pays de l’UEFA ne participeront pas aux compétitions de la FIFA. »

La Confédération asiatique de football, l’AFC, s’est désormais elle aussi fermement prononcée contre Infantino, et même au sein de la FIFA, le dirigeant suisse n’a pas échappé à d’énormes critiques. Ainsi, le principal conseiller d’Infantino, Carlos Cordeiro, et le directeur des opérations de la FIFA, Kevin Lamour, ont quitté la FIFA.

« Un président doit rassembler les gens, les unir et les inspirer », a notamment déclaré Lamour. « Aujourd’hui, nous voyons l’inverse se produire. Ce n’est pas un projet de la FIFA, et encore moins un projet du conseil d’administration de la FIFA. C’est le projet d’une seule personne », en visant évidemment Infantino.

The Times a établi qu’une motion de défiance contre Infantino n’aurait besoin du soutien “que” de 43 pays. Compte tenu, par exemple, de la position unanime de tous les pays de l’UEFA contre le plan d’Infantino, une telle motion de défiance ne semble pas très éloignée, en tout cas elle paraît réaliste.

Si cela se produit, Infantino ne sera pas immédiatement démis de ses fonctions, mais sa position deviendra pratiquement intenable. Entre-temps, c’est surtout Montagliani qui émerge comme successeur possible d’Infantino. Le Canadien (60 ans) n’a jamais caché son ambition de devenir un jour président de la FIFA et semble désormais vouloir passer à l’action.

Montagliani est président de la CONCACAF depuis mai 2016 et a jusqu’au 18 novembre pour déposer officiellement sa candidature. Ce jour-là expire la date limite d’inscription pour l’élection à la présidence de la FIFA du cycle 2027-2031. Le vainqueur sera connu le 18 mars de l’année prochaine à Rabat.

Outre Montagliani, le nom du cheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa est également cité comme possible successeur d’Infantino. Le dirigeant bahreïni (60 ans) est président de l’AFC depuis 2013. « L’avenir du football international doit toujours être façonné au moyen d’une concertation approfondie, d’un dialogue collectif et du respect des structures de gouvernance établies de notre sport », a-t-il notamment déclaré au sujet des plans avortés d’Infantino.

Le nom de Nasser Al-Khelaïfi avait également été avancé auparavant. Le président du Paris Saint-Germain, membre du comité exécutif de l’UEFA, président du BeIN Media Group et président de l’European Football Clubs (EFC) ne se voit toutefois pas mettre un terme à ses activités actuelles pour briguer la présidence de la FIFA.