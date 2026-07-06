Le président de la FIFA, Gianni Infantino, réagit à la polémique autour de Balogun : « Lors de ma conversation avec Donald Trump, j'ai… »

Gianni Infantino a longuement réagi à l’agitation suscitée par la suspension de la suspension de l’attaquant américain Folarin Balogun. Il souligne l’indépendance des instances judiciaires de la FIFA et révèle être « régulièrement » en contact téléphonique avec Donald Trump.

La décision de lever la suspension de Balogun a provoqué un tollé dans le monde du football. Infantino est critiqué de toutes parts. Non seulement la Belgique, adversaire des États-Unis en huitièmes de finale de la Coupe du monde, a annoncé qu’elle prendrait des mesures, mais des instances de premier plan telles que l’UEFA ont également exprimé leur consternation.

« J’ai pris connaissance des réactions publiques à la décision de la commission de discipline indépendante de la FIFA concernant la suspension de Folarin Balogun, et je tiens à réaffirmer un principe fondamental de la direction de la FIFA », a déclaré Infantino. « Les instances judiciaires de la FIFA sont indépendantes. »

« Elles agissent de manière autonome, appliquent le Code disciplinaire de la FIFA et rendent leurs décisions en se basant sur la réglementation en vigueur ainsi que sur les faits spécifiques qui leur sont soumis. Cette indépendance est essentielle à la crédibilité et à l’intégrité du football, et elle doit toujours être respectée », a-t-il précisé.

Concernant l’appel de Donald Trump, qui aurait sollicité l’annulation de la suspension, Infantino se veut clair. « Oui, j’évoque régulièrement la Coupe du monde avec le président américain. Dans ce dossier précis, j’ai effectivement reçu un appel du président Donald Trump, comme je reçois des appels de chefs d’État, de responsables gouvernementaux, d’acteurs du football et d’hommes d’affaires du monde entier sur divers sujets. »

« Au cours de notre conversation, j’ai expliqué qu’une procédure judiciaire était en cours devant les instances judiciaires indépendantes de la FIFA et que l’affaire serait tranchée ultérieurement par les instances compétentes », explique Infantino. « C’est ainsi que fonctionne le système de la FIFA, et c’est un principe que je continuerai toujours à respecter. »

Je prends connaissance des décisions de la Commission de discipline de la FIFA dès leur publication. Certaines me surprennent, d’autres non ; je peux les approuver ou non. Mais je respecte systématiquement ces décisions et l’autonomie des instances qui les rendent. L’opinion personnelle importe peu. Le respect des institutions indépendantes et de l’État de droit est ce qui garantit, en toute circonstance, l’intégrité de nos compétitions et la crédibilité de la FIFA. »