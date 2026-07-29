Gianni Infantino a réagi à toute la polémique née dans le monde après la présentation des plans pour la Coupe du monde. Le président de la FIFA parle d’« une opportunité, mais pas d’une obligation ».

Selon ces plans, la FIFA veut loger les droits commerciaux de la Coupe du monde dans une nouvelle entreprise, FIFA Forward Enterprise. Des investisseurs externes pourraient ensuite prendre une participation dans cette société. L’instance mondiale du football promet à ses 211 fédérations affiliées un versement de quarante millions de dollars si elles approuvent la proposition avant le 19 septembre.

Le monde du football a principalement réagi avec colère et indignation. Selon The Times, il est même question de « pure corruption », car les fédérations n’auraient droit à l’intégralité du versement que si elles donnent leur accord avant la date limite. L’UEFA, ainsi que la confédération d’Amérique du Nord et d’Amérique centrale, la CONCACAF, envisageraient même un boycott de futures Coupes du monde si ces plans sont mis en œuvre.

Infantino a bien pris connaissance des différentes réactions et s’est tout de même senti obligé de réagir à nouveau. « FIFA Forward Enterprise est en réalité une proposition, une offre, qui fait partie d’un processus démocratique. Et surtout une opportunité, mais ce n’est pas une obligation », explique-t-il.

« Nous nous soucions de tout le monde. Les bénéfices des investissements sont visibles depuis longtemps. Après dix ans de soutien, des pays comme le Cap-Vert, Curaçao, la Jordanie et l’Ouzbékistan ont participé pour la première fois à la Coupe du monde. Nous voulons aider à créer encore plus de cas comme celui du Cap-Vert. »

« Les supporters de ces quatre pays et du monde entier profiteraient énormément de ce potentiel révolutionnaire, parce que le football va changer dans ces pays. Mais encore une fois : c’est un choix de nos membres », souligne Infantino.

Si l’UEFA a tenté de fixer une limite claire à travers un communiqué virulent, tout le monde n’est d’ailleurs pas opposé aux projets d’Infantino. David Trunda, le président de la fédération tchèque de football, a ainsi fait savoir qu’il y voyait surtout des avantages. Si davantage de pays choisissent le camp d’Infantino, un front commun contre ces projets controversés risque déjà de se fissurer à un stade précoce.