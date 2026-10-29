Le président de la FFF, Philippe Diallo, prend la défense de Kylian Mbappé après que les propos de la star du Real Madrid sur un « dictateur » ont provoqué la colère en Chine

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Le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, a appelé à mettre fin à la polémique suscitée par les récents propos de Kylian Mbappé sur l’ancien dirigeant chinois Mao Zedong, après les excuses de l’attaquant. Le joueur du Real Madrid a provoqué une vive réaction en Chine en faisant référence à un mème des réseaux sociaux lors de sa participation à un podcast.

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Mbappe provoque une vive polémique en Chine

Mbappe se retrouve au centre d’une énorme controverse en Chine. L’attaquant de l’équipe de France et du Real Madrid a qualifié l’ancien dirigeant chinois Mao Zedong de dictateur lors d’une récente participation à un podcast.

Ses propos ont suscité une réaction immédiate sur le lucratif marché chinois. Le diffuseur Migu, détenu par l’État, a refusé de retransmettre le prochain match du Real Madrid contre le Racing Santander, dimanche. Plusieurs grandes marques chinoises ont également rompu leurs liens avec le joueur de 27 ans. Les entreprises laitières Mengniu et Shanghai Milkground Food Tech, ainsi qu’Eastroc Beverage, ont mis fin à toute collaboration avec lui.

Le patron de la FFF appelle à mettre fin à la polémique

Le patron de la FFF, Diallo, a pris la défense du capitaine de l’équipe de France. Il assure que le joueur n’avait aucune intention d’offenser et estime qu’il faut désormais tourner la page.

« C’est une polémique qui, au bout du compte, ne devrait pas, je l’espère, durer, car Kylian a très bien expliqué le contexte dans lequel cette intervention a eu lieu », a déclaré Diallo au journal français Ouest-France jeudi. « Il a présenté ses excuses. Je crois qu’il faut maintenant en rester là pour qu’il puisse poursuivre sa saison dans les meilleures conditions possibles. »

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Le mème à l’origine de la polémique expliqué

Toute cette polémique découle d’une plaisanterie récurrente sur l’influence prêtée à Mbappe au sein de son club. Les supporters créent régulièrement des mèmes en superposant son visage à celui de dirigeants politiques et militaires pour souligner son pouvoir, ce qui lui a valu le surnom de « dictateur » dans la presse européenne.

Dans un podcast français supprimé depuis, Mbappe a évoqué une image précise sur laquelle son visage avait été ajouté par photomontage à celui de Mao Zedong. Il a désigné en plaisantant la personne représentée sur l’image comme « un type qui est, je crois, un dictateur chinois ». China Daily a estimé que cet incident constituait un « rappel frappant des limites de l’influence des célébrités ».

Le Real Madrid et la Liga tentent de limiter les dégâts

Le Real Madrid et la Liga ont tous deux présenté des excuses officielles, tandis que le football espagnol tente de contenir les répercussions financières et sociales de cette affaire. Le marché chinois reste extrêmement important pour la stratégie internationale du championnat. Le président de la Liga, Javier Tebas, a pris des mesures directes pour apaiser les tensions. Il a mis en place une cellule de crise et rencontré l’ambassadeur de Chine Yao Jing mercredi.