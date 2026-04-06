Le président de la Fédération sénégalaise : l'attitude du Maroc constitue « un précédent grave et douloureux »

Le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, a appelé à faire preuve de sagesse afin de faciliter le règlement de l'affaire des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc.

La justice marocaine a prononcé des peines d'emprisonnement allant de trois mois à un an à l'encontre de ces 18 supporters, pour mauvaise conduite et troubles à l'ordre public lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations.

« Nous devons prendre du recul pour trouver des solutions à cette situation », a déclaré Vall lors d’un entretien avec l’Agence de presse sénégalaise.

Il a ajouté : « C'est une situation douloureuse qui touche tout le monde. Je pense que les conflits sportifs doivent être résolus au sein des instances sportives. »

Falle a insisté : « Je suis contre le renvoi des conflits sportifs devant la justice, car c'est un précédent dangereux. »

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