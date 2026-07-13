Le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdallah Fall, a tenu une conférence de presse pour s’adresser aux supporters. Il a évoqué plusieurs sujets sensibles touchant à la gouvernance de l’instance dirigeante et fait le point sur les négociations concernant le renouvellement du contrat de l’ex-sélectionneur national, Babi Thiaw.

La FSF avait officialisé le départ de Thiaw après l’élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, suite à une défaite cruelle face à la Belgique (3-2) après prolongation.

La Fédération sénégalaise de football traverse une zone de turbulences et, à la suite de cette grande déception, plusieurs scandales liés à l’élimination de la sélection ont été révélés.

Une enquête du journal « Sport News Africa » a révélé un contrat signé par Babi Thiaw pendant la Coupe du monde, des dysfonctionnements organisationnels, des invitations controversées au sein de la délégation, des dépenses excessives, des accusations de revente de billets et un scandale sexuel.

La Fédération sénégalaise de football a démenti ces accusations dans un communiqué officiel, et cette polémique a entraîné le limogeage de Babi Thiaw et de l’ensemble de son staff technique, démis de leurs fonctions en fin de semaine dernière.

Le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdallah Fall, a tenu un point presse pour exposer la gestion du dossier Thiaw et évoquer les dissensions qui ont émaillé le parcours des Lions de la Teranga au Mondial.

Il a d’abord évoqué l’affaire du cuisinier accusé de harcèlement sexuel : « J’étais à Mexico lorsque le secrétaire général m’a informé de la situation. Je lui ai demandé de s’entretenir avec le cuisinier pour comprendre ce qui s’était réellement passé. Une femme a déposé une plainte, peut-être après avoir mal interprété les faits. »

Il a affirmé qu’aucun élément ne venait étayer ces accusations, ajoutant, selon le site « Foot Mercato » : « Le plus important, c’est que nous n’avons reçu aucune plainte officielle, que nous n’avons pas eu connaissance d’un rapport officiel de la police américaine et qu’il n’y avait aucune preuve concrète à l’appui de ces accusations. Pour nous, cette affaire est close. »

Interrogé sur le contrat de l’ancien sélectionneur, il a détaillé les négociations menées ces derniers mois entre la Fédération, le ministère des Sports et Thiaw.

« Notre relation avec Babi Thiaw est ancienne, et nous n’étions pas satisfaits de la façon dont elle s’est terminée. Avant la fin de l’année, nous avons entamé des discussions, et je lui ai demandé de m’envoyer son contrat », a-t-il expliqué.

Plusieurs points de désaccord ont rapidement gelé les discussions, notamment la demande de l’entraîneur de lier son salaire au taux d’inflation et la nécessité d’obtenir l’aval du ministère des Sports.

Abdallah Fall a ensuite détaillé les discussions avec la ministre Khadija Din Jay, qui avait exigé une augmentation du salaire de l’ancien entraîneur, déclarant : « Elle estimait que l’État devait assumer cette charge, et pas seulement la fédération. »

Après plusieurs semaines de discussions, un accord est trouvé sur un salaire annuel de 30 millions de francs CFA.

Le président de la Fédération sénégalaise de football a souligné que les désaccords ne se limitaient pas au salaire, mais portaient également sur les primes, les objectifs et d’autres clauses contractuelles. Il a précisé : « En ce qui concerne le pourcentage des primes de victoire, on nous a proposé au départ 1 %. Dans le premier document qu’il nous a envoyé, il mentionnait 13 %. Puis il a demandé une prime exceptionnelle. »

Il a ajouté : « Plusieurs clauses étaient inacceptables, notamment celles liées aux obligations fiscales personnelles. La Fédération ne peut pas gérer les déclarations d’impôt de l’entraîneur. »

Thiaw a par ailleurs refusé d’inscrire des objectifs liés à la Coupe du monde et à la Coupe d’Afrique des nations.

Fall a par ailleurs confirmé que le contrat de Thiaw n’a été officialisé qu’au cours de la Coupe du monde, juste avant le deuxième match de la phase de groupes contre la Norvège, perdu 3-2 par les Lions de la Teranga.

« Avant le deuxième match, contre la Norvège, le secrétaire général m’a expliqué que Babi ne prendrait pas la tête de l’équipe sans son contrat. J’ai donc sorti son contrat et je l’ai signé. L’intérêt de l’équipe nationale prime sur tout le reste », a-t-il ajouté.

Il a également évoqué les tensions liées aux choix tactiques de Thiaw, déclarant : « Certains lui disaient que la Fédération était son ennemie. Mais lors de ces deux matchs, je n’ai pris connaissance de la composition de l’équipe qu’une fois sur le terrain. J’ai appris la composition sur le terrain, ce qui est inacceptable. Je suis allé le voir dans sa chambre d’hôtel. Nous avions la composition un ou deux jours avant le match, et nous en avions discuté ensemble. »