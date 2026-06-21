Le président de la Fédération saoudienne affirme : « Nous avons les moyens de reproduire la surprise face à l’Argentine contre l’Espagne. »

Yasser Al-Misehal, président de la Fédération saoudienne de football, a affirmé que les « Verts » étaient capables de créer une nouvelle surprise face à leurs homologues espagnols, à l'image de la victoire historique remportée par l'équipe face à l'Argentine lors de la Coupe du monde 2022.

Il s’est exprimé à quelques heures du coup d’envoi de la rencontre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, qui oppose les deux sélections.

Interrogé sur ses perspectives pour cette rencontre, malgré la supériorité supposée de la Roja, il a confié au journal espagnol Marca : « Bien sûr, l’Espagne compte parmi les grandes nations du football : elle possède une identité forte, des joueurs de classe mondiale et un style de jeu reconnu partout. Mais c’est précisément pour cela que nous sommes à la Coupe du monde : nous ne sommes pas venus pour des matchs faciles, mais pour nous mesurer aux meilleurs. »

Il a ajouté : « Nous avons un immense respect pour l’Espagne, mais le respect ne rime pas avec la peur. Les attentes sont plus élevées que jamais, car le football saoudien est aujourd’hui plus fort. Notre groupe combine des joueurs expérimentés et de jeunes talents, des éléments qui ont brillé au plus haut niveau asiatique et d’autres qui défient chaque semaine des stars mondiales dans le championnat saoudien. Notre mission repose sur la discipline, le courage et le jeu collectif, et nous voulons montrer aux supporters espagnols que le football saoudien se développe avec de réelles ambitions. »

Interrogé sur une éventuelle répétition de l’exploit face à l’Argentine en 2022, le patron du football saoudien a répondu : « Dans le football, tout est possible, et c’est ce qui fait la singularité de la Coupe du monde. La victoire contre l’Argentine restera à jamais gravée dans l’histoire du football saoudien ; elle a offert à nos joueurs, à nos supporters et à notre pays un moment inoubliable. Mais nous ne devons pas nous arrêter à ce souvenir : l’essentiel, c’est ce qui a suivi, car le football saoudien n’a cessé de progresser depuis lors, et le niveau du championnat professionnel saoudien s’est élevé. »

Il conclut : « Nos joueurs s’entraînent et affrontent chaque semaine des participants à la Coupe du monde en cours, des habitués de la Ligue des champions et certains des meilleurs joueurs du monde ; cela élève le niveau jour après jour. Parallèlement, le vivier se renforce : 50 000 jeunes devraient être inscrits en 2026, contre 18 000 en 2023. Par ailleurs, le secteur pré-compétitif a été élargi de 10 à 13 catégories d’âge, intégrant désormais les U9, U7 et même U5, tandis que le corps entraîneur s’est renforcé, passant d’environ 700 à plus de 6 000 coachs.

Il a conclu : « Compte tenu de ces progrès, oui, l’Arabie saoudite peut créer une nouvelle surprise en Coupe du monde ; mais notre ambition va bien au-delà d’un simple exploit isolé : nous voulons que le monde voit une nation du football qui progresse année après année. »