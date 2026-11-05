Le président de la Fédération portugaise fait ses adieux à Ronaldo : nos portes te resteront toujours ouvertes

Pedro Proença, le président de la Fédération portugaise de football, a tenu à adresser un message émouvant à Cristiano Ronaldo, le capitaine de la sélection portugaise, après l'annonce de sa retraite internationale, affirmant que les portes de la Fédération lui resteront toujours ouvertes.

Le message de Proença a été délivré à titre personnel, en marge du communiqué officiel publié par la Fédération portugaise en réaction à la décision de Ronaldo de mettre un terme à sa carrière internationale, après des années riches en réalisations et en records.

Le président de la Fédération a salué l'héritage historique laissé par la star d'Al-Nassr, en tant que joueur le plus capé de la sélection portugaise et meilleur buteur de l'histoire du « Brésil de l'Europe », soulignant que son influence a dépassé les limites du rectangle vert pour devenir une source d'inspiration et une référence mondiale.

Dans son message publié sur « Instagram », Proença a déclaré : « Cristiano Ronaldo restera pour le Portugal bien plus qu'un simple joueur ; c'est un homme, un sportif, un modèle, un champion et un capitaine. C'est notre capitaine. »

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Il a ajouté : « Le jour où il annonce sa retraite de la sélection nationale, nous tenons, au nom de la Fédération portugaise de football et de toute la famille du football portugais, à remercier Cristiano Ronaldo pour tout ce qu'il nous a apporté, et c'est beaucoup. »

Le président de la Fédération portugaise a poursuivi : « Au-delà des victoires, des trophées et des records, au-delà de son statut de joueur le plus capé et de meilleur buteur de l'histoire de notre sélection, l'exemple qu'il a montré restera une source d'inspiration. Il a emmené le Portugal dans le monde entier, et partout sur cette planète, le nom de Cristiano Ronaldo était présent dès lors que l'on évoquait le Portugal. »

Il a ajouté : « Il a été un modèle pour tous ceux qui rêvent de devenir meilleurs chaque jour. »

Proença a également adressé un remerciement personnel à Ronaldo, en reconnaissance du soutien et de la relation qui les ont unis au cours des 18 derniers mois, tout en soulignant la pérennité de la place du capitaine de la sélection au sein des couloirs de la Fédération.

Il a conclu son message en ces termes : « En tant que président de la Fédération portugaise de football, je remercie Cristiano Ronaldo pour tout le soutien qu'il a témoigné tout au long de l'année et demie écoulée, ainsi que pour les échanges et la relation étroite qui nous ont unis. Les portes de la Fédération portugaise de football resteront toujours ouvertes à Cristiano Ronaldo. Merci pour tout, et pour tout ce que tu as apporté. Tu resteras à jamais notre capitaine. »