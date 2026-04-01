Le président de la Fédération italienne prend position sur le limogeage de Gattuso

Après son élimination face à la Bosnie, l'équipe d'Italie va devoir faire face à des mois très difficiles, marqués par l'autocritique et la polémique, après avoir échoué à se qualifier pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive.

L'Italie a fait match nul 1-1 avec la Bosnie après le temps réglementaire et les prolongations, avant que les tirs au but ne sourient aux coéquipiers de Džeko sur un score de 4-1.

Face à ce désastre qui se répète, la question logique se pose : les Azzurri vont-ils conserver leur entraîneur, Gennaro Gattuso ?

Getty Images

En réponse à cela, le président de la Fédération italienne de football, Gabriele Gravina, a indiqué après le match qu'il avait demandé à l'ancien entraîneur de Marseille de rester.

Il a ajouté : « La mentalité est claire, surtout au vu du déroulement du match. Je félicite les joueurs. Je regrette que beaucoup n’aient pas su apprécier l’ambiance formidable que nous avons vécue avec eux ces derniers mois, grâce à leur détermination et à leur fierté de faire le bonheur de nos supporters. »

Lire aussi : Échec et mat... La partie est terminée : Salah tombe dans le piège de la grande supercherie

Lire aussi : Hassan Shehata : Salah est à la hauteur du Real et de Barcelone… et nous disputerons la Coupe du monde sans complexe

Lire aussi : À cause de Messi et Salah... Le commissaire de la Ligue américaine se moque du sélectionneur de l'Égypte

Il a poursuivi : « Je félicite Gattuso, c’est un grand entraîneur. Nous avons connu quelques malentendus concernant l’avenir. Je lui ai demandé, ainsi qu’à Buffon, de rester. »

Il a souligné : « Cette défaite survient à un moment où les relations sont excellentes. Vous avez tous vu le match, je n’ai pas grand-chose à ajouter. Gattuso a qualifié les joueurs de héros, car ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Il y a de nombreuses évaluations à faire. Je soutiens pleinement l’aspect technique. »

Gravina a ajouté : « Quant à l’aspect politique, il relève de la compétence du Conseil fédéral, que j’ai convoqué pour une réunion la semaine prochaine. Nous procéderons à des évaluations internes. Je comprends les discussions concernant la demande de démission de Gattuso. »

Il a ajouté lors d'une conférence de presse : « Je suis habitué à cette procédure, mais les évaluations relèvent de la compétence du Conseil fédéral, comme le prévoient les règlements. »