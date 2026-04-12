Le président de la Fédération italienne a blanchi Gattuso et pointé du doigt les joueurs pour le fiasco de la Coupe du monde

Gabriele Gravina, président de la Fédération italienne, défend Gennaro Gattuso, « un bon entraîneur qui a insufflé un nouvel élan à l’Italie », mais pointe du doigt des joueurs « qui n’ont pas répondu aux attentes » lors des barrages de qualification à la Coupe du monde.

Après l’élimination de l’Italie, Gravina avait annoncé sa démission, puis reporté son départ au 22 juin, date de l’élection de son successeur, afin d’assurer



l’intérim et la continuité de la fédération.

Nommé en juin 2025 pour succéder à Luciano Spalletti, l’ancien milieu de terrain n’a pas réussi à qualifier les Azzurri pour la Coupe du monde.

Dans une interview au Corriere della Sera, Gravina a déclaré : « Gattuso est un bon entraîneur et une personne formidable. Malgré le peu de temps dont il disposait pour travailler avec le groupe, il a réussi à lui insuffler un véritable esprit. Cela n’a pas suffi, et il a été le premier à présenter ses excuses. »

Il a ajouté : « Sur le papier, nous sommes plus forts que l’Irlande du Nord et la Bosnie. J’ai vécu ces journées avec l’équipe et les joueurs, qui avaient promis de donner le meilleur d’eux-mêmes. Et ils l’ont fait. Certains souffraient de blessures légères, d’autres étaient au sommet de leur forme mais n’ont pas rendu les performances attendues. »



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Gianluigi Buffon a lui aussi quitté son rôle de sélectionneur, mais Gravina est convaincu que l’ancien gardien possède un bel avenir de dirigeant dans le football.

« J’ai fait venir Buffon en équipe nationale car je suis convaincu qu’il a une grande carrière de dirigeant devant lui », a-t-il ajouté.

« Ces dernières années, il s’est beaucoup formé et a beaucoup progressé. À présent, c’est à lui de faire les meilleurs choix pour son avenir. »

L’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, qui a dirigé les « Azzurri » de septembre 2023 à juin dernier, propose d’inclure un joueur de moins de 19 ans dans chaque équipe titulaire du championnat italien, mais une telle mesure ne peut être imposée par la loi.

Grafina a conclu en déclarant : « Malheureusement, nous ne pouvons pas imposer une telle mesure… Nous ne pouvons qu’encourager les centres de formation italiens par un système d’incitations, comme des exonérations fiscales, mais le gouvernement n’a jamais voulu les accorder. »



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