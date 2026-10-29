Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, est intervenu dans la polémique suscitée autour de Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France et vedette du Real Madrid, en raison de ses propos liés à Mao Tsé-toung et à la Chine, estimant que la crise avait dépassé les bornes et que les excuses du joueur devaient suffire à clore l'affaire.

La direction de la Fédération française suit l'évolution de la crise, non seulement parce qu'elle concerne le capitaine de la sélection, mais aussi en raison des répercussions possibles sur les partenariats commerciaux qui lient la Fédération à des entités chinoises, y compris certains contrats en cours entre les deux parties.

Dans des déclarations au journal « Ouest-France », rapportées par le réseau « Foot Mercato », Diallo a défendu Mbappé, affirmant que le joueur n'avait pas eu l'intention d'offenser un quelconque responsable chinois ni le peuple chinois, et qu'il avait éclairci les circonstances de ses propos et présenté ses excuses.

Le président de la Fédération française a déclaré : « J'ai vu qu'il y avait une polémique autour de Kylian, et elle a peut-être été plus grande qu'elle n'aurait dû l'être, car je ne pense pas qu'il ait voulu, de quelque manière que ce soit, porter atteinte à l'image d'un dirigeant chinois ou offenser le peuple chinois. »

Il a ajouté : « C'est une polémique qui ne devrait pas durer, et j'espère qu'elle ne durera pas, car Kylian a bien expliqué le contexte dans lequel ces déclarations ont été faites. Il s'est excusé, et je pense qu'il faut s'en contenter désormais, afin qu'il puisse poursuivre sa saison dans les meilleures conditions. »

Diallo espère que les déclarations explicatives de Mbappé et ses excuses contribueront à contenir la crise et à mettre un terme à une polémique qui a dépassé le cadre du débat autour du joueur, pour en venir à des inquiétudes liées aux relations de la Fédération française et à ses partenariats commerciaux en Chine.