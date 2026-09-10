Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a réagi pour la première fois après l'annonce, ce jeudi, par le comité exécutif de la fédération, de sa position hostile à la réélection du président de la FIFA, Gianni Infantino, en mars 2027.

Le basculement de la France dans le camp anti-Infantino était attendu depuis quelques jours, avant d'être officialisé aujourd'hui, à l'issue de la réunion du comité exécutif de la Fédération française.

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À six mois des élections de la FIFA, prévues le 18 mars 2027 dans la ville marocaine de Rabat, Philippe Diallo a expliqué les raisons de la décision de la Fédération française de retirer son soutien à Infantino.

Devant la presse, selon les propos rapportés par le journal français « L'Équipe », Diallo a déclaré : « Au départ, l'annonce de la candidature de Gianni Infantino à sa réélection a été relativement bien accueillie. Fin juin, j'ai apporté mon soutien, comme plus de 200 sélections. »

Il a poursuivi : « Mais en juillet, les conditions de notre soutien n'étaient plus réunies. Avec mes collègues du comité exécutif, on considère que la confiance placée en Gianni Infantino a été rompue. La manière dont le football est actuellement dirigé n'est pas ce que nous souhaitons. »

Il a ajouté : « À l'unanimité, la Fédération française a décidé de retirer son soutien à la candidature d'Infantino à la présidence de la FIFA. Notre position est claire. La France dispose d'une légitimité historique pour intervenir, car elle a participé à la fondation de la FIFA, et nous avons aussi une légitimité sportive, car la France figure parmi les trois premières nations mondiales depuis 10 ans. »

Le comité exécutif de la Fédération française a également débattu de solutions visant à « rendre la gouvernance de la FIFA plus transparente à l'avenir ».

Diallo a déclaré à ce sujet : « Nous avons décidé d'ouvrir une série de consultations avec des personnalités françaises et étrangères de référence dans le domaine de la bonne gouvernance, afin de contribuer à la réflexion de l'Union européenne de football. Et, le moment venu, de désigner le candidat qui portera nos couleurs lors des prochaines élections. »

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