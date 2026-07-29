Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, s'en est pris à Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), au sujet du projet de vente de parts de la Coupe du monde à des fonds d'investissement privés, estimant qu'il soulève de nombreuses inquiétudes et interrogations quant à l'avenir de la compétition et à la manière dont le football mondial est géré.

Le journal « L'Équipe » a rapporté que Diallo a découvert, comme le reste du monde du football, le projet d'Infantino révélé par le journal « The Times », sans que la Fédération française ait obtenu la moindre information préalable à son sujet.

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Interrogé sur son avis concernant le projet d'Infantino, Diallo a déclaré : « C'est un projet préoccupant qui soulève beaucoup d'interrogations. Nous l'avons découvert par la presse, sans obtenir aucune information. Nous ne connaissons ni sa philosophie, ni sa nécessité, ni le montage financier, ni ses sources de financement. Ce projet est préoccupant parce qu'il manque de détails, et parce qu'il touche à l'un des actifs fondamentaux du football, à savoir la Coupe du monde, la plus grande compétition sportive au monde. »

Et d'ajouter : « Assurément, c'est une source d'inquiétude. J'étais déjà intervenu au sujet des conditions de répartition des recettes de la Coupe du monde entre les équipes nationales, parce que je les trouvais quelque peu injustes. Ce projet, on ne sait pas d'où il vient. Et il y a différents événements, comme l'annulation du carton rouge de Balogun (à la demande de Donald Trump), le projet de passage à 64 équipes après 48, ou certains montages financiers, ce qui impose de reconsidérer cette gouvernance, qui n'est pas à la mesure de ce que représente le football. »

Les élections de la FIFA

Au sujet de l'élection à la présidence de la FIFA prévue en mars 2027, à laquelle Infantino ne semble pour l'instant affronter aucun concurrent, une grande majorité de pays ayant annoncé leur intention de voter à nouveau pour lui, le président de la Fédération française a déclaré : « L'Afrique et l'Asie ont déjà annoncé qu'elles voteraient de nouveau pour Infantino, oui. Nous devons construire une relation exigeante avec la FIFA, et nous n'en sommes pas là actuellement. Il y a aussi des interrogations et une demande de comptes. Et d'autres pays mènent les mêmes réflexions que moi. »

Lorsqu'on lui a demandé si la Fédération française voterait pour Infantino, Diallo a répondu : « Il ne peut pas y avoir de nouvelle élection sans davantage de clarté, de démocratie et de transparence. »

Diallo a refusé de réduire la question à une confrontation entre l'Europe et le reste du monde, déclarant : « La Concacaf s'interroge elle aussi sur ce nouveau projet. Une nouvelle exigence apparaît. L'Europe a la légitimité d'exprimer sa voix. Lors de la dernière Coupe du monde, 6 des 8 équipes en quarts de finale étaient européennes (et 3 sur 4 en demi-finales : l'Espagne, la France et l'Angleterre). Elle peut exprimer ses valeurs, même si toutes les autres fédérations ne les partagent pas. »