Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, a annoncé que le nom du successeur de Didier Deschamps à la tête des Bleus serait officialisé avant la fin juillet, alors que Zinedine Zidane devrait prendre ses fonctions le 1er septembre.

Interrogé samedi par la chaîne « beIN Sports », à la veille de la petite finale de la Coupe du monde contre l’Angleterre à Miami, il a expliqué : « J’ai indiqué que j’attendrais la fin de la Coupe du monde par respect pour le travail de Didier et de son équipe. D’ici la fin du mois, nous connaîtrons le nom du successeur de Didier. »

Le président de la FFF maintient donc le suspense sur le nom du futur sélectionneur, même si les rumeurs donnent Zidane, légende du football français, comme grand favori pour prendre les rênes des Bleus après le dernier match de Deschamps ce samedi.

Hommage à Deschamps

Diallo a également évoqué la possibilité d’une cérémonie d’hommage à l’issue de ses 14 années à la tête des Bleus : « J’espère que les joueurs lui rendront d’abord hommage lors du match contre l’Angleterre. Nous échangerons ensuite avec lui sur les options. Je suis convaincu qu’il perçoit toute la gratitude de la Fédération et du football français. »

Deschamps figure parmi les sélectionneurs les plus titrés de l’histoire des Bleus : champion du monde 2018 en Russie, finaliste 2022 au Qatar et vainqueur de la Ligue des nations 2021.

Zidane, grand favori pour la succession

Selon plusieurs sources, Zidane, déjà triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid entre 2016 et 2018, serait le grand favori pour prendre la relève. Il devrait officiellement prendre ses fonctions le 1er septembre prochain.