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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Le président de la Fédération française de football clarifie ses propos controversés au sujet du successeur de Deschamps

France vs Espagne
France
Espagne
Coupe du monde
D. Deschamps
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Espagne
É.-U.

Des termes souvent mal interprétés

Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a été interrogé sur une brève déclaration qu'il avait faite en mars dernier au sujet du futur sélectionneur de l'équipe de France, et qui avait suscité des tensions à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026.

À moins de trois mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a affirmé connaître l’identité du successeur de Didier Deschamps à la tête du staff technique des Bleus.

Interrogé à l’époque par le journal « Le Figaro » sur la question « Connaissez-vous le nom du futur sélectionneur ? », le président de la Fédération française avait répondu : « Oui, je connais son nom », sans toutefois le révéler.

Cette sortie médiatique a créé une tension inutile à l’approche du dernier tournoi de Didier Deschamps, qui aura passé quatorze ans à la tête des Bleus.

Le malaise provient surtout du timing de cette annonce, car tout le monde s’attend à voir Zinedine Zidane prendre la suite de son ancien coéquipier.

Coupe du monde
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Philippe Diallo a répondu ce dimanche dans L’Équipe : « D’abord, je n’ai jamais cité de nom. »

Interrogé sur d’éventuelles tensions avec Didier, il a ajouté, selon « RMC Sport » : « Deuxièmement, notre relation avec Didier s’est renforcée au fil des mois qui ont suivi le tirage au sort de cette Coupe du monde. »

Il a ajouté : « J’ai écouté ses souhaits et sa vision. Notre relation est très fluide, et nous sommes dans un état d’esprit très positif. Les joueurs sont des artistes, l’entraîneur est le metteur en scène, et moi, je suis le producteur. »

Concernant la désignation du successeur de Didier Deschamps, Philippe Diallo a refusé de perturber le parcours des Bleus aux États-Unis, où ils défieront l’Espagne en demi-finale mardi prochain.

Il a déclaré : « Il ne faut pas se précipiter. Aujourd’hui, l’équipe de France est en demi-finale de la Coupe du monde. Nous verrons bien ce qui se passera ensuite. »

Il a conclu : « La phrase “Je connais son nom” a été mal interprétée. Ce n’était pas mon intention. Je rappelle que c’est l’entraîneur lui-même qui a annoncé son départ. Ma responsabilité est de planifier l’avenir. Je voulais rester discret par respect pour le travail en cours. Mais maintenant, nous devons aller de l’avant. »


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