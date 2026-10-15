Le président de la Fédération française attaque Infantino : l'argent de la FIFA n'est pas un outil électoral, et mettre toutes les sélections sur un pied d'égalité n'est pas justifié

Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, a critiqué le mode de répartition par la Fédération internationale (FIFA) des revenus de la Coupe du monde 2026, estimant que la part perçue par les sélections participantes est insuffisante.

Les déclarations de Diallo ont été faites lors d'un échange avec plusieurs médias, dont la radio française RMC, à l'issue de la réunion du comité exécutif de la Fédération française, ce jeudi.

Le président de la Fédération a évoqué la question de la gouvernance au sein de la FIFA, et s'est penché en particulier sur le volet financier de l'instance internationale, qui devrait annoncer le versement de 25 millions de dollars à chacune des 211 fédérations membres, sur une période de 4 ans (2027-2030), soit une hausse de 15 millions de dollars par rapport au montant initialement prévu, qui s'élevait à 10 millions de dollars.

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Diallo a déclaré : « J'ai considéré que redistribuer seulement 7 % de l'ensemble des revenus de la Coupe du monde aux sélections participantes était insuffisant, d'autant que nous avons distribué 50 % de l'ensemble des revenus de la Coupe du monde des clubs aux clubs. » Il a précisé que le volume des revenus de la compétition « a atteint près de 15 milliards d'euros ».

Le président de la Fédération française a également souligné que « de nombreuses fédérations ont perdu de l'argent lors du Mondial », s'interrogeant : « Comment les sélections qui ont participé à la Coupe du monde, la plus rentable économiquement de l'histoire, peuvent-elles se retrouver dans une situation négative à la fin de la compétition ? »

Il a ajouté : « Je considère que la France, qui a atteint 4 finales sur les 8 dernières éditions, a été l'un des plus grands contributeurs à cet enrichissement, ce dont nous pouvons nous réjouir pour l'ensemble du football mondial. »

Et de poursuivre : « Autre sujet, je suis attaché à la solidarité entre tous les pays, le football doit se développer partout dans le monde, et je suis un défenseur de cela. Mais je ne veux pas qu'on nous présente la solidarité comme autre chose. La solidarité, ce n'est pas du clientélisme. Ce n'est pas un outil électoral. »

« De l'équité, pas de l'égalité »

Diallo a enchaîné : « Je considère qu'aujourd'hui, la FIFA doit réfléchir au mode de répartition des revenus. Car les répartir de manière égale à l'échelle de la planète sans tenir compte du mérite sportif, de ceux qui ont remporté des Coupes du monde, de la taille des pays, de ceux qui contribuent à la création de richesse, du nombre de licenciés, me paraît une approche qui n'est plus acceptable aujourd'hui. »

Il a ajouté : « Je pense qu'il faut réfléchir à des modèles dans lesquels on sort des calculs électoraux, pour introduire de nouveaux critères permettant à chacun d'être non pas dans (une situation d') égalité, mais d'équité. »

Au sujet de la prochaine élection à la présidence de la FIFA, Diallo a affirmé : « S'il n'y a pas de candidat demain (pour affronter Infantino), je considérerai cela comme un coup d'épée dans l'eau (un effort sans utilité), mais cela n'effacera pas les questions de la réforme de la gouvernance et de l'équité dans la redistribution des revenus au niveau de la FIFA. »

L'Union européenne de football, l'UEFA, devrait tenir une nouvelle réunion de son comité exécutif, dans les prochaines semaines, afin de rechercher un candidat susceptible d'affronter Gianni Infantino. L'UEFA doit trancher rapidement, car la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 18 novembre prochain.



